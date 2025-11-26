James Rodríguez no interesa en Pumas de la UNAM

James Rodríguez debe buscar un nuevo club en el próximo mercado de traspasos. El mediocampista colombiano tiene grandes opciones de estar con Colombia en el Mundial de 2026. James ha sido vinculado a otro equipos de la Liga MX. Los Pumas no serían la primera opción.

El mediocampista de 34 años dio pinceladas de su talento en el poco tiempo que estuvo dentro del Club León. Entre las razones por las que el colombiano no seguirá en “La Fiera” están el desagrado por la competitividad de la plantilla y las altas pretensiones económicas del sudamericano.

Es por esto que en enero de 2026 James Rodríguez será un futbolista agente libre. El mediocampista nacido en Cúcuta ha sido vinculado con varios clubes de la Liga MX. Sin embargo, uno de ellos ya se habría bajado del tren según los reportes de César Luis Merlo.

“Veremos si con el transcurso de los días empieza a valorar la opción de traer a James Rodríguez. Pero como bien dije, aquí, la prioridad hoy es traer un número nueve. A lo que yo veo con James, es una chance fría tirando a congelada. No lo descartaría porque sabemos cómo es el mercado de pases, pero la realidad es que hoy eso no está concreto para que llegue al club Universidad”, dijo Merlo.

Es prioritario la contratación de un atacante dentro del conjunto Universitario. En el Apertura 2025, los Pumas de la UNAM marcaron 24 goles en 17 partidos. Solo los Tuzos del Pachuca dejaron un peor registro goleador entre los clasificados.

James Rodríguez en México

El mediocampista de 34 años llegó al Club León en enero de 2025. Solo un año pudo estar James Rodríguez con el conjunto esmeralda. El futbolista cafetero dejó un registro de 5 goles y 9 asistencias en 34 partidos jugados con “La Fiera”.

Números de James en el Apertura 2025

Sigue leyendo:

– El León vio frustrados sus planes con James Rodríguez

– La Liga MX es mejor que fútbol argentino, según Bruno Marioni

– Allan Saint-Maximin habla del duelo contra el América

– Ignacio Ambriz anticipa la salida de James Rodríguez del club