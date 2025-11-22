La Liga MX es mejor que fútbol argentino, según Bruno Marioni

El fútbol mexicano y el argentino tienen su duelo personal en cada uno de los encuentros entre sí. Existe una gran rivalidad entre ambas naciones. Esto también se ve reflejado en las comparaciones. Bruno Marioni, exjugador de los Pumas, cree que la Liga MX es superior al fútbol de su país.

Bruno Marioni es una voz capacitada para hablar de ello. El exgoleador jugó para los Pumas de la UNAM y los Diablos Rojos del Toluca. Marioni también jugó en Boca Juniors, club en el que logró conquistar una Copa Libertadores (2007).

Bruno Marioni en Boca Juniors, Campeón de Copa Libertadores 2007.

Bruno Marioni en Boca Juniors, Campeón de Copa Libertadores 2007.

En su análisis de ambos torneos Bruno Marioni considera que el balompié argentino solo es superior en el aspecto competitivo del torneo. El exfutbolista sudamericano considera que hay una mayor competencia en el balompié Gaucho.

Pero en muchos otros aspectos de juego, incluido en la preparación de los árbitros, Bruno Marioni reconoció que la Liga MX es superior. El exjugador del Toluca le da la derecha al fútbol mexicano.

“En arbitraje no es mejor (la Primera División Argentina), en calidad de juego no es mejor, en nivel de futbolistas no es mejor. Sí es mucho más competitiva, pero son 4 a 1 en comparación (con la mexicana)”, detalló Bruno Marioni en una entrevista para Vamos Show.

🗣️ “Sin ninguna duda, la liga mexicana es mejor que la argentina.”



💬 Bruno Marioni sobre la LigaMX y la LPF

El exdelantero sudamericano admitió que no le es fácil reconocer la superioridad del balompié azteca. Marioni tiene un aprecio particular por el producto argentino, pero en este análisis considera que la Liga MX es la justa vencedora.

“Con el dolor del mundo porque soy sumamente argentino y defiendo mucho a mi país, pero siempre me he jactado de ser ecuánime en mis opiniones y sí creo que la Liga Mexicana está por encima de la Argentina“, concluyó.

