Sergio Ramos en medio de pláticas con Rayados de Monterrey para hablar de su futuro

Sergio Ramos ha sido una de las contrataciones más rimbombantes de Rayados de Monterrey en los últimos años. El defensor español le ha aportado su experiencia al conjunto regio. El exjugador del Real Madrid está cerca de finalizar su contrato y aún hay intriga sobre el futuro del campeón del mundo.

El defensor de 39 años está a pocas semanas de que termine su vínculo con Rayados de Monterrey. José Antonio “Tato” Noriega fue cuestionado sobre el estatus del veterano defensor español. El dirigente reconoció que ha tenido pláticas con Ramos.

“Entiendo la inquietud, pero en estos momentos queremos centrarnos y focalizarnos en la cancha. Rápidamente te digo que sí, por supuesto que hay pláticas. Es normal, pero no me gustaría entrar en detalle porque nos distraemos de lo más importante que es cerrar filas para enfrentar a un equipo complicado como es el América”, dijo el directivo.

José Antonio 'Tato' Noriega declaró respecto a la posible renovación de Sergio Ramos, quien termina contrato con Rayados en diciembre.



El dirigente mencionó que ahora mismo el objetivo del club es centrarse en los 4tos de Final.



🖊️ @alfredotmz

📹 ABC DEPORTES pic.twitter.com/ZTtSN8y3Vl — Legión Regia (@LegionRegia) November 21, 2025

Según informaciones de Transfermarkt, Sergio Ramos tendría un contrato vigente con Rayados de Monterrey hasta diciembre de 2025. El defensor español tiene la posibilidad de irse a cualquier otro club de forma gratuita, pero todo dependerá de las negociaciones con la directiva del conjunto regio.

Sergio Ramos en México

En febrero de 2025 Sergio Ramos salió del retiro para sumarse a las filas de Rayados de Monterrey. El defensor español volvió a la acción después de quedar libre tras su paso por el Sevilla, en la primera división de España.

Desde que llegó a Monterrey, Sergio Ramos ya ha tenido la posibilidad de disputar 30 partidos. Durante más de 2,600 minutos dentro del campo, Ramos ha anotado 7 goles, ha recibido 9 tarjetas amarillas y 1 tarjeta roja. Con 39 años, el internacional español tiene un valor que ronda el millón de dólares.

Sergio Ramos en el Apertura 2025

