Sergio Canales podría dejar la Liga MX

Sergio Canales fue uno de los grandes aciertos de la directiva de Rayados de Monterrey. El mediocampista español ha sobresalido dentro del conjunto Regio. Sin embargo, el veterano futbolista europeo tendría intenciones de regresar a España y dejar atrás la Liga MX.

Abigail Parra, desde el diario Marca, informó que Sergio Canales tendría intenciones de no extender su vínculo con Rayados de Monterrey. La periodista anticipó que la intención del español es retirarse en su país.

Sergio Canales querría colgar sus botas en uno de los equipos que fue parte de sus comienzos. Canales fue canterano del Racing de Santander. Este club actualmente está en la segunda división de España, pero lucha en los primeros puestos.

Sergio Canales termina contrato en junio de 2026 y valora la opción de regresar al Racing de Santander, el club de sus amores. Los 'verdiblancos' son líderes en la Segunda División de España después de 12 fechas

El mediocampista de 34 años finalizaría su vínculo con Rayados de Monterrey en junio de 2026. En caso de que los mexicanos quiera adquirir algo de dinero por su ficha, Canales debería salir en el mercado invernal.

Manolo Higuera, presidente del Racing, hace unos meses reveló que mantiene contactos con Sergio Canales. El directivo aseguró que el futbolista de Rayados de Monterrey tiene intenciones de regresar al club, sin importar en la división en la que se encuentren.

“Hemos cruzado mensajes, nos hemos chateado y lo único que puedo hacer es trasladar lo que él me ha transmitido desde siempre, que su ilusión es volver a jugar en el Racing y que no es ningún problema estar en segunda o en primera División. Como su ilusión también es la mía, pues estoy seguro que en el corto plazo Sergio Canales volverá a vestir la camiseta del Racing”, dijo Higuera para la Cadena SER.

Sergio Canales en México

En julio de 2023, Sergio Canales firmó con Rayados de Monterrey proveniente del Real Betis. Desde su llegada a México, Canales ha disputado 98 partidos con el conjunto regio en los que ha podido marcar 40 goles y conceder 19 asistencias. El español está valorado en poco más de $6 millones de dólares.

