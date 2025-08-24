Sergio Canales se despacha golazo olímpico en victoria del Monterrey 3-0 sobre Necaxa

El Monterrey tuvo muchas cosas que festejar en la victoria 3-0 sobre el Necaxa. Primero el golazo olímpico del español Sergio Canales, segundo, la victoria 300 de Rayados como local en la Liga MX y tercero el gol de Sergio Ramos en el duelo celebrado este sábado en el estadio BBV.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

Sin duda una noche redonda para el equipo dirigido por el español Domènec Torrent que les permite afianzarse entre los primeros lugares del torneo Apertura 2025, mientras que en el Necaxa se prenden las alarmas con la tercera derrota bajo el mando del cuestionado y polémico argentino Fernando Gago.

Un resultado que el marcador demuestra claramente lo que sucedió en el terreno de juego, en donde aparte del dominio del cuadro de La Pandilla, también aparecieron los errores que sentenciaron la suerte de los necaxistas como el del portero Luis Unsain, que si bien Sergio Canales lo intentó y terminó metiéndose con estilo olímpico, sin duda fue por la falla del guardameta de los visitantes.

Mientras que en la reacción del cuadro de Aguascalientes nunca apareció y lo peor, es que parecieron un cuadro con pocos recursos, como dando la impresión de que la salida del argentino José Paradela les quitó el pistón de todo lo que hacía o dejaba de hacer la escuadra rojiblanca.

El dominio de los Rayados en la primera mitad fue tan abrumador que, aparte del 2-0, también encabezaron la posesión de la pelota con un 62 por ciento, dejando constancia del mejor ritmo de los dirigidos por el técnico Torrent.

¡¡Golazo brutal de Ocampos!! ¡¡El mejor gol de la semana cortesía del argentino!! 😱⚽🔥#SabadoFutbolero pic.twitter.com/0vliwlzlO6 — TUDN USA (@TUDNUSA) August 24, 2025

El camino de la victoria

Monterrey no tuvo mucho que batallar para tomar las riendas del campo cuando al minuto 14 Lucas Ocampo se despachó también con un golazo con un disparo desde fuera del área cuando Sergio Canales le acomodo el esférico para que el argentino lo terminara de colocando dentro de las redes.

Esa anotación pareció impactar demasiado a los necaxistas y para colmo al minuto 21 el propio Canales les arrancó el corazón con un gol olímpico cuando en un tiro de esquina desde la derecha tomó mal parado al portero argentino Luis Unsain para poner el esférico en el primer poste del arquero rival, quien parecía listo para salir a cortar el balón al centro del área.

Después al minuto 45 Sergio Ramos pareció hacer una entrada criminal sobre Kevin Rosero que en primera instancia el árbitro Yonatan Peinado juzgó como tarjeta roja, pero en la revisión del VAR solo quedó sin sanción.

El resto de los Rayados

Para la segunda mitad, los Rayados echaron el resto y primero de nuevo Lucas Ocampo tuvo la opción de otro gol cuando en el minuto 53 remató de cabeza a centro de Erick Aguirre para que el portero Unsain terminara apareciendo para quitarle el gol casi hecho.

¡Gol de Sergio Ramos! ¡El español aprovechó desde los once pasos una mano en el área revisada en el VAR! 😎⚽🔥#SabadoFutbolero pic.twitter.com/pK18SFtk2W — TUDN USA (@TUDNUSA) August 24, 2025

Después, en otra acción de Ocampo se revisó una posible mano de Tomás Jacob tras el remate del delantero argentino, que hizo que el silbante central fuera al VAR, determinándose penal, mismo que cobró Sergio Ramos al minuto 58 y puso el 3-0.

Seguir leyendo:

– Lucas Ocampo con “ficha de desaparecido” en Monterrey

– Ricardo Peláez cuestionó el aporte defensivo de Sergio Ramos

– Sergio Ramos se quedó a centímetros de ponerse la capa de héroe del Monterrey





