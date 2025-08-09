Lucas Ocampo con “ficha de desaparecido” en Monterrey

Lucas Ocampo ha desencantado muy pronto a los aficionados del Monterrey y por esa razón un grupo de seguidores encabezados por una recalcitrante aficionada que con la intención de presionar al jugador para que muestre su talento ha circulado carteles de búsqueda del jugador argentino en la ciudad.

Después lamentable participación del equipo regiomontano en la Leagues Cup que borró materialmente los méritos de la escuadra de Rayados en el pasado Mundial de Clubes, las cosas se encuentran en un punto de quiebre con los seguidores del cuadro rayado y buscan respuestas con resultados concretos acordes a la calidad del plantel que ha armado la directiva encabezada por José Antonio “Tato” Noriega.

El cartel de búsqueda de Lucas Ocampo

En dicho cartel aparece la foto del jugador argentino Lucas Ocampo con la leyenda en letras rojas de “No localizado” y con un número telefónico 01 800 Rayados, para ver si alguno da informes de cuando podría parecer el citado jugador con su talento futbolístico en el terreno de juego.

La emprendedora de esta iniciativa es una recalcitrante aficionada del equipo regio llamada “Señora Lozano” que pegó varios carteles a la salida de las instalaciones de “El Barrial” donde entrena el equipo dirigido por el español Domènec Torrent solicitando apoyo a la ciudadanía para encontrar al jugador.

Sin duda algo novedoso para exigir al jugador argentino a que recupere su nivel, pues los seguidores de “La Pandilla” consideran que el delantero argentino no volvió a aparecer en el terreno de juego para ser factor a favor de sus colores, pues consideran que desde diciembre del 2024 desapareció por completo y no ha ayudado en nada al cuadro regio a sus objetivos.

Todo lo anterior se trata de una sátira que a manera de presión contra el jugador en donde en dicho cartel se menciona que la última vez que Lucas Ocampos ‘fue visto con Rayados’ data del 15 de diciembre del 2024, fecha en la que se jugó la Final de Vuelta del torneo Apertura 2025 entre Monterrey y América, misma que Ocampos no pudo disputar por lesionarse al minuto 4 de la Ida.

Al final de cuentas esta protesta no tendría nada de extraordinaria como muchas más que han realizado los seguidores de los poderosos Rayados, pero por ser realizada de manera innovadora llamó la atención de los medios que acuden al entrenamiento del equipo regio y de inmediato se empezó a viralizar

Como mencionamos, la falsa Alerta Ámber para protestar en contra de Lucas Ocampos fue obra de una famosa aficionada de Rayados conocida como ‘Señora Lozano’, quién siempre es la primera en dar la bienvenida a los nuevos refuerzos en el aeropuerto, pero también es la primera en alzar la voz en contra de los propios jugadores.

Domènec Torrent tampoco se salvó

Por otra parte, dicha señora Lozano tampoco dejó en paz al técnico español Domènec Torrent, a quien exigió que hable menos en las conferencias de prensa y que se ponga a trabajar, pues considera que el estratega español habla mucho y trabaja poco, por lo que no les ha gustado su actitud y sus exigencias cuando los resultados no han aparecido.

“Torrent, tú aún no has ganado nada. Mejor cállate y ponte a trabajar”, publicó la cita seguidora del Monterrey para rematar el día de exigencias a los integrantes del equipo de la Sultana del Norte, como se le conoce a uno de los dos equipos de la ciudad de Monterrey.

