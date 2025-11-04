El León vio frustrados sus planes con James Rodríguez

James Rodríguez fue una de las grandes adquisiciones del Club León para la Liga MX. El mediocampista colombiano representaría un problema para las finanzas del equipo. James saldría del conjunto esmeralda.



Varios reportes han explicado que el conjunto esmeralda no ejecutará la cláusula de renovación de contrato sobre James Rodríguez. El problema está en sus altas pretensiones económicas, dinero que el León no puede pagar. Se estima que el colombiano percibe cerca de $600,000 dólares mensuales ($7.2 millones de dólares anuales).



“El León dijo, bueno, voy a ir al Mundial de Clubes, solamente por pararme ahí me voy a llevar casi nueve millones de dólares, de ahí va a salir el sueldo de James, y no pasa absolutamente nada, no llega ese dinero, y ahora, pues es prácticamente imposible poder mantenerlo económicamente, y por eso León ha dicho, vamos a separar caminos”, informó César Caballero.

No está de más recordar que los planes del Club León fuero frustrados luego de que la FIFA los excluyera del Mundial de Clubes de 2025. El ente organizador decidió apartar al conjunto azteca por temas de multipropiedad. El Pachuca si pudo disputar la copa.

James no se va

A pesar de que James Rodríguez no sería tomado en cuenta por la directiva del León, el futbolista colombiano tendría como objetivo mantenerse en México. El exjugador del Real Madrid ya tendría dos pretendientes en la Liga MX.



“James se quiere quedar, eso se los puedo asegurar. Lo que me han dicho, está muy cerca la Copa del Mundo, quiere estar de este lado del hemisferio, quiere estar aquí en la Liga MX, le ha gustado, él se quiere quedar en el fútbol mexicano. Hay dos clubes que ya preguntaron por él”, agregó.



James Rodríguez llegó a la Liga MX en enero de 2025. Desde entonces el colombiano ha podido jugar 32 partidos con el conjunto esmeralda. James ha aportado 5 goles y 8 asistencias en poco más de 2,800 minutos dentro del campo.

James en el Apertura 2025

Sigue leyendo:

–James Rodríguez no continuaría en el León por los malos resultados

–Las Chivas están cerca de tener un campeón de goleo después de cinco años

–Los Pumas de la UNAM ya visualizan al reemplazo de Efraín Juárez

–James Rodríguez se marcharía a la MLS antes del Mundial