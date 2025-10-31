Los Pumas de la UNAM ya visualizan al reemplazo de Efraín Juárez

Los Pumas de la UNAM están teniendo una temporada para el olvido. Los del Pedregal están fuera de los puestos de clasificación a la siguiente ronda. Efraín Juárez tiene la responsabilidad de llevar al club más lejos en la competencia. En caso de no conseguirlo, los Pumas ya piensan en Martín Varini.

El conjunto auriazul está en el puesto 13 del Apertura 2025. Dirigidos por Efraín Juárez, los Pumas tienen un registro de 3 victorias, 6 empates y 6 derrotas. El conjunto felino tiene 7 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Una eliminación en la fase regular podría condenar el proceso de Juárez.

“De no lograr la clasificación, Pumas podría cesar a Efraín Juárez y buscaría hacerse con los servicios del actual técnico de Juárez, Martín Varini, quien tiene a los suyos en la novena posición de la tabla general con un plantel, en teoría, más limitado que el de los del Pedregal”, informaron desde Mediotiempo.

Los Bravos de Juárez están en una posición más cómoda en la clasificación. Con 20 puntos, el conjunto dirigido por Martín Varini puede aspirar por puestos más altos en la tabla. Juárez acumula 5 triunfos, 5 empates y 5 derrotas en la temporada.

Otro pretendiente en México

Los Pumas de la UNAM no serían los únicos interesados en los servicios de Martín Varini. El reporte detalla que desde los Rayos del Necaxa también verían con buenos ojos la contratación de este entrenador. La situación del Necaxa es más grave en la tabla.

“Uno de los equipos interesados en contratar al entrenador uruguayo es el Necaxa, que marcha decimosexto de la clasificación bajo la dirección técnica de Fernando Gago, aunque todavía pueden avanzar si se dan algunos resultados y, obviamente, también ellos ganan”, agrega el reporte.

Los “Electricistas”, dirigidos por Fernando Gago, ocupan el antepenúltimo puesto de la clasificación general. El Necaxa tiene 13 puntos producto de 3 victorias, 4 empates y 8 derrotas. El club aún tiene opciones de seguir con vida en el torneo.

Clasificación Apertura 2025

