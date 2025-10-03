Efraín Juárez no sería una opción para dirigir en Colombia

Efraín Juárez no vive su mejor momento en el fútbol mexicano. Los Pumas de la UNAM están teniendo problemas para pasar a la siguiente ronda del Apertura 2025. El Atlético Nacional no tiene una actualidad muy diferente. Pero en Colombia no piensan en el mexicano.

El Atlético Nacional cortó recientemente el proceso de Javier Gandolfi. Como es costumbre, en el fútbol colombiano comenzaron a soñar una larga lista de nombres. Entre ellos figuró la de Efraín Juárez. Pero el estratega mexicano no es del agrado del periodista Carlos Antonio Vélez.

“Juárez está a punto de salir de Pumas, otra vez con sus actitudes tribuneras en el puesto 10; está igual que León y ellos ya echaron al técnico”, dijo Vélez en el podcast Palabras Mayores.

Además, el periodista recordó que Efraín Juárez no salió bien del Atlético Nacional. A pesar de haber conseguido un doblete con el conjunto verdolaga, Vélez considera que estos trofeos son méritos de los jugadores y no del entrenador.

“Mucha gente dice que lo vuelvan a traer a Nacional; hasta donde entiendo, mientras esté esta directiva, Juárez no va a volver. Además, Nacional fue el que hizo campeón a Juárez, no al revés”, agregó.

Problemas con directiva

Efraín Juárez se marchó por la puerta de atrás del Atlético Nacional. El estratega mexicano, después de haber ganado la Liga y la Copa, no recibió la confianza de la directiva para el armado de un plantel competitivo para las competencias internacionales. Los fichajes de Juárez no llegaron y decidió dar un paso al costado.

“Terminamos siendo campeones en un equipo que yo no armé, entonces desde la dirección creyeron que lo hicieron muy bien y que poniendo a cualquier entrenador lo hubiese logrado. Me sentí irrespetado y ahí tome la decisión de que no podía seguir. Iba más allá de escoger, era cuestión de respeto”, dijo Juárez en el programa Fútbol de Cabeza.

Efraín Juárez dirigió 27 partidos en el banquillo del Atlético Nacional. El mexicano dejó un balance de 15 victorias 7 empates y 5 derrotas. Juárez conquistó un doblete histórico, pues solo lo habían logrado 3 entrenadores anteriormente.

