Alejandro Zendejas está en el radar de la MLS

Alejandro Zendejas es uno de los delanteros mejores valorados de todo el fútbol mexicano. A sus 27 años, Zendejas ha sido una pieza estelar de las Águilas del América, club que ha sido un gran animador dentro de la Liga MX. Pero desde la MLS querrían contar con sus servicios.

El exdelantero de Dallas FC es uno de los responsables de que el Club América tenga un buen torneo Apertura 2025 de la Liga MX. André Jardine confía plenamente en el mexicoamericano al darle minutos en todos los partidos del conjunto azulcrema en la temporada.

El gran momento de Zendejas habría llamado nuevamente la atención de la MLS. Anteriormente, Zendejas fue vinculado con el Orlando City, pero el desenlace de ese interés le permitió estar una temporada más con el América. Pero ahora otros tres clubes se habrían sumado a la pelea por su fichaje.

“Atlanta United, LA Galaxy y Portland Timbers siguen de cerca a Álex Zendejas. Los tres clubes preparan fichajes. La MLS se está calentando para fichar al extremo mexicano”, indicó el periodista especializado en fichajes, Ekrem Konur.

🚨🆕 #Exclusive 🇺🇸 #ClubAmerica

Atlanta United, LA Galaxy and Portland Timbers are monitoring Álex Zendejas.



🔺All three clubs are preparing moves. MLS transfer race heating up for the Mexican winger. pic.twitter.com/hM25xL0EAO — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 29, 2025

Zendejas es uno de los goleadores de las Águilas del América. En esta temporada el mexicoamericano ha marcado 5 goles y ha concedido 2 asistencias en 11 partidos con la camiseta azulcrema. El futbolista nacido en Ciudad de Juárez ha sido una de las piezas más destacadas de la plantilla de Jardiné.

El millonario valor de Zendejas

Los reportes indican que Alejandro Zendejas tendría un vínculo con las Águilas del América hasta 2027. En este sentido, los clubes de la MLS que deseen sus servicios deberán poner una buena suma de dinero sobre la mesa.

Según datos de Transfermarkt, web especializada en fichajes, el valor de Alejandro Zendejas ronda los €9 millones de euros ($10.5 millones de dólares).

Alejando Zendejas está dejando su huella en el América. El delantero de 27 años llegó al conjunto azulcrema en enero de 2022. Desde entonces Alejandro Zendejas ya acumula 169 partidos con el club en los que ha podido marcar 47 goles y conceder 28 asistencias. Zendejas puede presumir 3 Liga MX y una Campeones Cup con el equipo.

