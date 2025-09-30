¿Ramón Juárez o Igor Lichnovsky?, el trompo en la uña para André Jardine en el América

El América y todos los grandes equipos a diario tienen que lidiar con controversias como la que ahora enfrenta el técnico André Jardine que tendrá que elegir entre la experiencia y jerarquía del chileno Igor Lichnovsky o la juventud y gran momento de Ramón Juárez vs. Santos Laguna y el resto del torneo.

Sin duda cualquier otro equipo desearía tener ese tipo de problemas como el que atraviesa el estratega de las Águilas, en donde la opinión pública ha empezado a cuestionar porque Ramón Juárez no es titular si en muchos juegos se ve mucho mejor que Lichnovsky.

Inclusive en las dos fechas recientes donde no pudo ver acción, el zaguero de la selección chilena coincidió con la renovación de contrato de Juárez y eso avivó la polémica al considerar la mayoría de aficionados que el técnico Jardine debería echar mano sin pretexto del zaguero mexicano y no relegarlo a la banca como ha sido la constante en la mayoría de las dos últimas temporadas.

Para no ir más lejos para el duelo del fin de semana contra Santos Laguna, Lichnovsky ha sido dado de alta y de acuerdo a los planes de Jardine de apostar por la jerarquía del chileno, todo indica que Ramón Juárez regresaría a la banca, cuando a gritos ha demostrado que no está para calentar ocote en el torneo Apertura 2025.

Bajo esa polémica arrancó su preparación el América para el duelo contra la escuadra lagunera, en donde de acuerdo a las últimas noticias existen otras controversias como el inicio de los uruguayos Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre en lugar del francés Allan Maximin y el colombiano José Zúñiga.

Lo cierto es que desde ahora la alineación más probable es con Luis Malagón: Kevin Álvarez, Ramón Juárez o Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres y Cristian Borja; Israel Reyes, Álvaro Fidalgo y Erick Sánchez; mientras que adelante se encargaría en primera instancia Rodrigo Aguirre, ya recuperado del ojo y Henry Martín, que sean las opciones de su alineación habitual.

Ramón suma 85 juegos en el América y lo más importante para su rendimiento es que poco a poco ha ido hacia adelante, al grado de que tiene metido en este dilema al técnico André Jardine, mientras que Lichnovsky afectado por las lesiones solo suma 45 puntos, pero como fue un refuerzo que le costó caro a las Águilas, el cuerpo técnico del estratega brasileño lo considera como de mayor jerarquía que Juárez, aunque el es producto de la cantera del América, por lo cual la perspectiva de óptica es diferente.

