Oswaldo Vizcarrondo, exjugador de la Liga MX, es el nuevo DT interino de Venezuela

El exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo dirigirá de manera interina la selección de fútbol de Venezuela, que era dirigida por el argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, informó la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El exdefensor, de 41 años, dirigirá los partidos amistosos contra Argentina y Belice, que se jugarán el 10 y 14 de octubre en territorio estadounidense.

Vizcarrondo tendrá como ayudantes a Fernando Aristeguieta, entrenador del Caracas, y Mario Rondón, asistente técnico de la selección sub-17.

Vizcarrondo debutó como defensor en 2001 y colgó las botas en 2021. Jugó en Caracas, el Lanús argentino y el Nantes francés, entre otros clubes.

En el 2012 tuvo un paso fugaz por la Liga MX, cuando firmó con las Águilas del América por 3 años, pero no pudo mostrar su talento y solo duró un torneo en el balompié azteca, ya que el club azulcrema lo cedió al Lanús de Argentina seis meses después de su llegada a México.

Con la Vinotinto jugó cuatro ediciones de la Copa América (2007, 2011, 2015 y 2016), llegando a cuartos de final en tres de ellas y en la de 2015 quedando en fase de grupos..

Dirigió la selección sub-17 y la clasificó al Mundial de Qatar que se jugará en noviembre próximo. En mayo pasado fue designado seleccionador sub-20.

La Vinotinto jugará en octubre dos partidos amistosos. El primero de contra Argentina en el Estadio Hard Rock de Miami este 10 de octubre. Y cuatro días después contra Belice en el estadio Seatgeek de Chicago.

El pasado 10 de septiembre, la FVF anunció la destitución de Batista tras fracasar en el objetivo de llevar a la Vinotinto a jugar la repesca internacional por un cupo en el Mundial de 2026.

Batista llegó al banquillo de la selección venezolana el 10 de marzo de 2023 en sustitución de su compatriota José Pekerman.

*Con información de EFE.

