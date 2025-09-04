Messi se despidió en grande en Argentina de las eliminatorias mundialistas: 3-0 a Venezuela

Lionel Messi tuvo la despedida de las eliminatorias mundialistas en partidos de local en Argentina al anotar un doblete en la victoria 3-0 sobre Venezuela en una noche donde las emociones de todo mundo se cruzaron para convertir el partido en el estadio Monumental en una noche inolvidable.

El triunfo argentino se complementó con la anotación del delantero del Inter de Milán Lautaro Martínez para redondear la noche inolvidable de Messi y sus amigos en un partido que quedará para la historia por todo lo que se vivió y lo que representará en la trayectoria del número 10 del cuadro argentino.

Una despedida en grande donde los cerca de 85 mil asistentes al último juego de La Pulga en el gigante de Núñez, se le entregaron en cuerpo y alma al jugador del Inter Miami que quedó conmovido por las muestras de apoyo y amor incondicional para el líder moral de la Albiceleste.

Messi correspondió a esa devoción con una actuación sobresaliente que llevó a los argentinos a conseguir la doceava victoria en la eliminatoria mundialista de Conmebol para ratificar su dominio con 38 puntos, diez por encima de Brasil, su más cercano perseguidor.

Ahora el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni cerrará su ciclo eliminatorio en una visita contra Ecuador que no afectará su lugar de privilegio en la zona de Sudámerica rumbo a la justa mundialista donde llegará con la etiqueta de favorito para refrendar su título mundial conseguidor en Qatar 2022.

Por su parte Venezuel,a, no obstante la derrota se mantuvo en la séptima posición con 18 puntos gracias al triunfo por 3-0 de Colombia, que selló su clasificación sobre Bolivia y que dará paso a un juego clave contra los venezolanos para tratar de arrebatar a la Vinotinto su sitio en la repesca mundialista.

Los detalles de la victoria

Argentina no dudo en aprovechar que Venezuela se plantó demasiado atrás en la cancha para tratar de que no fueran superados facilmente por el poderío de los argentinos, pero ni eso amilanó a Messi y al resto de sus compañeros en donde también aparecieron Franco Mastantuono en el tercer minuto de juego que resultó en un peligroso remate de Julián Álvarez.



El reciente fichaje del Real Madrid se mostró elocuente en la cancha y junto con Thiago Almada pusieron en predicamente la meta de Rafael Romo que empezó a sentir el peligro desde los primeros minutos del encuentro.

Venezuela buscó defenderse con uñas y dientes, pero Argentina logró ponerse arriba en el marcador en el minuto 39 cuando en un centro de Leandro Paredes fue controlado por Julián Álvarez para que ante la salida de Romo solo tocara a Messi y este empujara el balón a las redes ante una portería vacía.

El dominio argentino fue tan radical que el guardameta argentino Emiliano “Dibu” Martínez, tuvo un primer tiempo tan tranquillo, que todo se limitó a un remate de cabeza muy débil del Rey Salomón Rondón.

Messi's second goal!



Another quite unselfish assist, this time from Almada.pic.twitter.com/M1czkD99jR — Luis Mazariegos (@luism8989) September 5, 2025

Para el segundo lapso, el cuadro de la Vinotinto quiso cambiar su proceder en el terreno de juego, adelantando líneas y buscar que el ingreso de Yeferson Soteldo y Josef Martínez le diera más opciones para causar daño en la meta del “Dibu” Martínez, pero sin tener los argumentos para conseguirlo.

Esta condiciones del encuentro generaron que Lionel Messi volviera a tener una opción clara de gol en el minuto 15 del complemento cuando en un mano a mano con el portero Romo, La Pulga estrelló el esférico en el portero venezolano.



Luego vinieron opciones desperdiciadas por Nicolás González y de Thiago Almada que mantuvieron el marcador con la mínima ventaja de Argentina. Pero en el minuto 75 Messi apareció con su acostumbrada picardía para cobrar un tiro libre cediéndoselo a Nico González que pudo centrar en forma clara para que Lautaro Martínez enviará el esférico a las redes para el 2-0.



El colofón de la noche vino a los 79 minutos cuando Rodrigo de Paul mandó un pase casi con la mano a Thiago Almada y que este solo le tuvo que ceder el esférico al líder de Argentina para que este lograra su octavo gol en estas eliminatorias y se convrtiera en el máximo anotador de la competencia.

