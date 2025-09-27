Jorge Campos quiere que México se arriesgue con un arquero joven en el Mundial

El tema del arco de la selección mexicana ha dado mucha tela para cortar. A menos de un año del Mundial de 2026, este es uno de los puestos más delicados de El Tri. Guillermo Ochoa lucha en Chipre para ser tomado en cuenta. Jorge Campos cree que deben convocar solo a jóvenes.

Guillermo Ochoa tiene 11 partidos consecutivos defendiendo el arco de México en mundiales. Desde su debut en la Copa del Mundo de Brasil 2014, “Memo” ha estado sin interrupciones en la portería de El Tri en todos los partidos siguientes.

En la actualidad hay mucha incertidumbre sobre quién debe asumir esta responsabilidad. Jorge Campos fue consultado nuevamente y el exarquero de El Tri considera que Javier Aguirre debe confiar en los jóvenes en el Mundial de 2026.

“Yo llevaría puros chavos, para que fueran los chavos, para pensar en el futuro. A mí me hubiera encantado que me hubieran llevado de 18 años, para aprender. El que lleves, de la Primera A o de primera división, no vamos a tener ningún problema”, sentenció en una entrevista con el diario AS.

Desde el Mundial de 1994 hasta la fecha, México no ha tenido mucha firmeza para convocar a jóvenes guardametas. Raúl Gutiérrez en 1994 (21 años), José de Jesús Corona en 2002 (23 años) y Guillermo Ochoa en 2006 (20 años) fueron los tres arqueros más jóvenes convocados por México en los últimos 8 Mundiales.

En el Mundial de Qatar 2022, Gerardo Martino convocó a tres arqueros: Guillermo Ochoa (37 años), Alfredo Talavera (40 años ) y Luis Malagón (25 años). Este último se perfila como uno de los grandes candidatos a quedarse con el puesto en la actualidad.

“Siempre hay polémica con los porteros, pero si tienes una buena defensa, no te preocupes por el portero. He visto a los peores porteros del mundo y les va bien en sus equipos”, agregó Jorge Campos.

Jóvenes arqueros mexicanos de la Liga MX

