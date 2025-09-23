La prensa de Chipre le atiza con todo a Memo Ochoa por su deficiente debut

Guillermo Ochoa, portero de la selección de México, fue de nueva cuenta blanco de las críticas por su mal debut en la Primera División de Chipre después dé que su equipo, el AEL Limassol fue goleado 5-0 por el Omonía, generando que los medios locales se le fueran prácticamente a la yugular al mexicano.

Sin duda, antes del encuentro existía demasiada expectación por la presentación del arquero cinco veces mundialista, pues la presencia del arquero mexicano fue de los fichajes más sonados en el fútbol chipriota, pero al final nada fue miel sobre hojuelas.

😰 ¡LE HICIERON 5 EN EL DEBUT Y ASÍ REACCIONÓ LA PRENSA!#CentralFOX | Guillermo Ochoa tuvo un muy desafortunado primer juego con el AEL Limassol 🤦‍♂️https://t.co/LgB9J5gznd — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 22, 2025

El periódico que más le dedicó espacio al análisis de la actuación del guardameta azteca fue el Politis (medio de comunicación nacional griego que se publica en Chipre, que calificó como una auténtica pesadilla el rendimiento de Memo Ochoa.

“Un debut de pesadilla para Guillermo Ochoa con la camiseta del AEL. El portero mexicano fue titular por primera vez en el partido contra los verdes, pero no logró combinar su debut con un buen resultado. Por el contrario, el AEL sufrió una aplastante derrota ante el trébol”, precisó este rotativo.

Otras críticas contra Memo

También hizo eco de la actuación del mexicano el periódico Philenews (Goal), que al igual que Politis dijo que fue una pesadilla el partido para Memo Ochoa, “Un debut de pesadilla para Ochoa en casa del AEL”, precisó.

Hasta el momento es el segundo tropiezo del AEL Limassol en la competencia chipriota, donde se ubica en el noveno lugar con 4 unidades a cinco de distancia del líder de a competencia es el Omonia con 9 puntos.

El próximo juego del equipo del mexicano será ante Akritas Chlorakas, duelo programado para el sábado 27 de septiembre en donde espera tener una mejor actuación y ser el factor determinante para acortar distancias con el puntero de la competencia.

No es la primera ocasión que Guillermo Ochoa tiene este tipo de debuts, pero realmente en su séptima liga donde participa existe dentro del propio guardameta la convicción que la trayectoria en la Liga MX (México) Ligue 1 (Francia), LaLiga (España), Belgian Pro League (Bélgica), Serie A (Italia), Primeira Liga (Portugal) y Cyprus League (Chipre), le permitan lograr su cometido de acudir a su sexto mundial en su carrera.

