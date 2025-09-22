Amarga bienvenida: Guillermo Ochoa recibió 5 goles en su regreso a Europa

Guillermo Ochoa volvió a Europa y debutó este lunes con su nuevo equipo, el AEL Limassol FC de Chipre en una noche amarga en la que se llevó 5 goles en una goleada que terminó 5-0 a favor del Omonia de Nicosia, locales en el estadio de la Asociación Gimnástica de Todos los Chipriotas (Estadio GSP), correspondiente a la jornada 4 de la primera división del país.

4 meses pasaron desde la última vez que el portero cinco veces mundialista con la selección mexicana volvió a la acción, ya que la última vez que había participado en un partido fue el 17 de mayo con el AVS, cuando defendió la meta ante el Moreira en la última jornada de la Primeira Liga.

El cancerbero mexicano saltó a la cancha como titular y mantuvo su meta en blanco solo durante 20 minutos, porque al 21’ cayó el primer tanto del partido, por conducto de Senou Coulibaly, quien remató de cabeza casi en la línea de meta luego de un cobro de tiro de esquina.

Pero en la segunda mitad fue cuando el equipo de Paco Memo se desmoronó, ya que recibieron 4 tantos en esos segundos 45 minutos. Willy Semedo hizo el 2-0 al 50’ tras un error defensivo.

Posteriormente, Evangelos Andreou puso el tercero al 75’ con un disparo de media distancia y dos minutos después apareció Ioannis Kousiulos que entró solo al área en un nuevo error defensivo, mientras que Angelos Neophytou selló el marcador al 83’.

Con este resultado, el equipo de Memo Ochoa sufrió su segunda derrota en el presente torneo, ubicándose en la novena posición de la tabla general con 4 unidades, producto de una victoria y un empate.

Por su parte, el Omonia escaló hasta la punta de la clasificación, al alcanzar los 9 puntos, pero superando al Apoel por mejor diferencia de goles.

El próximo compromiso de Paco Memo será el próximo sábado 27 de septiembre, cuando reciban al Akritas Chlorakas, en lo que sería la primera actuación del portero mexicano ante su gente en su nueva casa.

