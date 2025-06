Jorge Campos reconoce que México es “malísimo” para formar arqueros

En la actualidad hay mucha incertidumbre en el arco de la selección mexicana. No hay un arquero definido para el camino al Mundial de 2026. Jorge Campos aprovechó este contexto para criticar la formación de porteros en el fútbol mexicano.

“El Brody” fue un histórico arquero del fútbol mexicano. Después de su larga y exitosa trayectoria, Jorge Campos analizó cuáles son los problemas de El Tri para encontrar a un arquero relevante en la selección. Campos considera que, independientemente de los gustos de Javier Aguirre, el problema es formativo.

“En México, en fuerzas básicas, somos malísimos para formar porteros. Y me da pena, y también me molesta, cada vez que veo a los porteros”, dijo Jorge Campos para Caliente TV.

Jorge Campos explicó cuáles son las falencias de los arqueros mexicanos que aún no se han molestado en trabajar. “El Brody” hizo un perfil con las características del arquero promedio del fútbol mexicano. Hay muchas facetas esenciales que deben ser corregidas.

“No saben salir, no se saben perfilar; tú ves el partido y puedes ver como no sabe salir y se perfila mal. A mí nadie me ganaba por arriba, siempre salía exacto. Pablo Larios me lo enseñó”, explicó.

Los arqueros de México en la Copa Oro

Javier Aguirre tiene a su disposición tres arqueros. El primero de ellos es el guardameta de las Chivas de Guadalajara, Raúl Rangel. En su última temporada, el portero del Rebaño Sagrado defendió la portería en 20 partidos y pudo dejar su arco sin goles en 6 compromisos.

El otro arquero en discordia es Luis Ángel Malagón. El guardameta de las Águilas del América comandó el arco azulcrema durante 23 encuentros. Malagón dejó el arco en cero en 12 partidos. En cuanto a números, el portero de las Águilas es el que mejor registros tiene.

El último de la convocatoria es Guillermo Ochoa. El veterano guardameta mexicano milita en el EVS Futebol de Portugal. En una temporada compleja para él y su club, “Memo” jugó 23 partidos. El arquero azteca recibió hasta 45 goles y dejó el arco en cero en 6 ocasiones. Guillermo Ochoa tiene 152 partidos bajo el arco de la selección mexicana.

