Jorge Campos arremete contra la Federación Mexicana de fútbol

La selección mexicana no ha tenido buenos resultados en los últimos años. En las categorías formativas y en la selección mayor, El Tri ha quedado a deber. Jorge Campos considera que este es un problema que se viene arrastrando desde hace varios años.

La selección mayor de México ha quedado eliminada de la fase de grupos de las dos competiciones más grandes en las que ha participado: el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de 2024. Jorge Campos considera que estos son los resultados de malas gestiones de hace 20 años.

“Creo que estamos muy mal, en todos los aspectos: En la federación, la liga y no es de hoy, llevamos así unos 15 o 20 años mal“, dijo el exarquero en una entrevista en Faitelson sin Censura.

El exarquero de la selección mexicana considera que dentro del balompié azteca existen facilidades por los “contactos”. Este factor hace que, en algunas ocasiones, los jugadores que tienen talento sean dejados de lado por un vínculo de amistad.

“La verdad que es increíble, es difícil a veces entender que siempre viene el amigo del amigo: ‘Ponme al amigo’ del otro amigo, al compadre. Y con mucho respeto hay muchos que no sabemos de fútbol y me incluyo. Yo no tengo la palabra mágica para cambiar”, agregó.

Estados Unidos superó a México

En la Leagues Cup 2024, los clubes estadounidenses mostraron un mejor rostro. El buen accionar de los equipos de Estados Unidos va acompañado de la exportación de jóvenes jugadores y esto se ha visto reflejado en la abundancia de material en la USMNT.

Jorge Campos cree que este nivel ha sido posible gracias a la visión a futuro que tienen los dirigentes del balompié estadounidense. El “Inmortal” lamenta esta situación de El Tri al verse superado por su histórico rival.

“Te decía que la MLS iba a ser mejor que México, que los gringos iban a ser mejores que nosotros en un futuro en la selección porque ellos ven las cosas a 20 años, a 30 años. Y es triste todo lo que está pasando, se están acabando nuestro fútbol y la verdad son gente, que no es la de hoy, llevamos 20 años que la mayoría no están ahí y no saben de fútbol, no saben los procesos”, concluyó.

