Javier Aguirre reveló sus impresiones de trabajar con Rafa Márquez

La selección mexicana iniciará un nuevo proceso de la mano de Javier Aguirre, como seleccionador, y Rafa Márquez como segundo entrenador. La dupla mexicana tendrá la responsabilidad de elevar el nivel de El Tri de cara al Mundial de 2026. El “Vasco” reconoció estar sorprendido por las capacidades de su escudero.

Este sábado 7 de septiembre, México jugará su primer partido de la era de Javier Aguirre y Rafa Márquez. El cuerpo técnico ya ha tenido varios días para reunir al grupo e implantar la nueva idea en los jugadores.

Javier Aguirre es un entrenador muy experimentado y con mucho recorrido en el fútbol nacional e internacional. El “Vasco” reconoció estar sorprendido de las capacidades de Rafa Márquez. En su nueva faceta como entrenador, el “Káiser” aportará mucho en El Tri.

“Me ha sorprendido gratamente, lo tuve de jugador en dos mundiales, lo conozco bien, y ahora me ha sorprendido su aplomo, ya sabía de su liderazgo natural, pero ahora está entrenado para ser líder”, dijo Aguirre previo al partido de México contra Nueva Zelanda.

En este sentido, Javier Aguirre también resaltó que parte de las capacidades que tiene Rafa Márquez se debe a todas sus experiencias. El “Káiser” fue un jugador consagrado y de mucho recorrido. Como entrenador está impregnado del ADN del FC Barcelona.

“Rafa me ha ayudado mucho, tiene una escuela fantástica como jugador y entrenador (la del FC Barcelona), una visión de juego que me aporta y me ha sorprendido gratamente. Le he soltado al equipo y lo hace muy bien, es un hombre de fútbol, tiene cinco mundiales, es campeón Champions y es mexicano, mira cuántas virtudes”, agregó.

Los números de Rafa Márquez en Barcelona

Después de un breve paso por el RSD Alcalá, en julio de 2022 Rafa Márquez asumió las riendas del Barcelona Athlétic, el segundo equipo del conjunto blaugrana.

El “Káiser” se mantuvo en el banquillo alrededor de dos años. El estratega mexicano dirigió a esta plantilla durante 82 partidos. En esa cantidad de encuentros, Rafa Márquez lideró al Barcelona Athletic a la consecución de 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas.

