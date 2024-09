Carlo Ancelotti considera que El Tri hará un buen papel en el Mundial de 2026

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró este viernes que jugar ante los equipos dirigidos por el mexicano Javier Aguirre es “como ir al dentista”

“Cuando termino de jugar ante equipos de Aguirre le digo, ‘es como ir al dentista’, terrible y no la pasas bien, el Mallorca sobre todo ha sido muy complicado. Sus equipos son luchadores, compiten hasta el final”, explicó en su conferencia en el evento ‘México Siglo XXI’ de la Fundación Telmex, del magnate mexicano Carlos Slim.

⚽| | "Javier Aguirre es un amigo mío, un buen hombre. Le deseo lo mejor con la selección mexicana." — Carlo Ancelotti tras recibir el mensaje de Javier "Vasco" Aguirre. #CarloAncelotti #JavierAguirre #Fútbol #SelecciónMexicana pic.twitter.com/C7XXolegFX — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) September 7, 2024

Ancelotti, el estratega con más títulos de Liga de Campeones de Europa, con cinco, cerró el foro realizado en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, en donde auguró un buen futuro al ‘Vasco’ Aguirre como seleccionador del Tri.

“El Vasco es grande y con él, México tiene un gran entrenador a su lado. Lo va a hacer bien en el Mundial 2026. Soy un gran fan del equipo mexicano”, añadió el manejador de 65 años.

El antiguo técnico del Chelsea inglés dijo que los fichajes del francés Kylian Mbappé y el brasileño Endrick con el Real Madrid, no cambian la exigencia que tiene cada año con su club, que es competir al máximo nivel en todos los partidos.

Carlo Ancelotti presente en #MSXXI evento de @fundaciontelmex y nos hablará de sus experiencias de vida

Síguelo en https://t.co/L2wIKwJdlg pic.twitter.com/dbZW1vWbJp — FundaciónCarlosSlim (@Fund_CarlosSlim) September 7, 2024

“Kylian y Endrick se han adaptado bien y estamos convencidos de que vamos a ser una gran temporada. Nuestro deber es competir todos los partidos hasta el final”.

Ancelotti no ve cerca su retiro de los banquillos, pero admitió que le quedan de carrera menos de 10 años.

“Me retiraré hasta que el fuego que tengo por el fútbol se acabe. Todavía me pongo nervioso antes de un partido, siento presión, y mientras eso no cambie seguiré aquí”, sentenció.

