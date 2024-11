Para el “Tuca” Ferretti, Memo Ochoa nunca ha sido ídolo

Ricardo Ferretti junto con Ignacio Trelles, los dos técnicos más ganadores del fútbol de México aseguró en una edición de la cadena ESPN que el portero cinco veces mundialista Guillermo Ochoa nunca ha sido ídolo en el fútbol azteca y por el contrario destacó que Jorge Campos por mucho es más idolatrado por los aficionados.

Acostumbrado en los últimos tiempos ha generar polémica en su faceta de analista, fue cuestionado por su compañero de emisión Sergio Dipp en el segmento del noticiero Sportscenter “Los Jueves del Tuca” sobre si Memo Ochoa tenía la etiqueta de ídolo.

Pero el controvertido y cotizado director técnico dijo que el guardameta que ha defendido la portería de la selección azteca en tres de los cinco mundiales en donde ha asistido jamás ha tenido la pasta de ídolo en el fútbol nacional.

“Memo nunca fue ídolo, ¿ídolo de quién? ¿, y de dónde?”, expuso el “Tuca” Ferretti, después de que se le formuló la pregunta para generar polémica y encender las redes sociales sobre este tema que ha dividido opiniones desde hace mucho tiempo y que ahora ha sido un tema que ha vuelto a ser mencionado.

Por mucho, Jorge Campos marcó una época en el marco de la selección de México que ni el impacto de Memo Ochoa se le compara, según las palabras del Tuca Ferretti. Crédito: Wilfredo Lee | AP

A Ferretti, se le insistió con la misma pregunta: ¿No ha sido un ídolo en la selección mexicana Memo Ochoa?

Y la respuesta fue tajante: “Para mí no”

-¿Entonces Jorge Campos ha sido más ídolo en la portería de México?

No hay ni comparación, por lo cual digo que esta selección no tiene ídolos y quien se acerca mucho y lástima de su lesión es Santi Giménez. Tiene pasta de ídolo, pero aún no lo es. También el otro Jiménez, Raúl.

“El asunto es que mucho más ídolo en estos momentos Chicharito, pero la cosa es que los jugadores de antes estaban en México, entonces nos daban está posibilidad de verlos crecer y adorarlos.

Los mundiales de Jorge Campos y Guillermo Ochoa

Por lo pronto y dentro de las comparaciones en ese nivel de ídolo en el fútbol de México cabría señalar que al comparar a los dos porteros mundialistas Jorge Campos y Guillermo Ochoa, el exportero del América en su impacto dentro del Tricolor no se compara a lo que representó Jorge Campos.

Es cierto que Memo ha asistido a cinco mundiales, pero de ellos solo en tres ha sido titular, como fue en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, mientras que en Alemania 2006 fue suplente de Oswaldo Sánchez y en Sudáfrica 2010 también estuvo detrás de Óscar “Conejo” Pérez.

Mientras que Jorge Campos fue titular en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, mientras que en Corea del Sur y Japón estuvo detrás del exportero de Cruz Azul “Conejo” Pérez, quien fue el preferido de Javier Aguirre en sus dos procesos mundialistas.

