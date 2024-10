Memo Ochoa quiere pelear por un puesto en el Tricolor y no solo líder moral

El cinco veces mundialista Guillermo Ochoa y actual guardameta del equipo portugués AVS Futebol SAD, quiere disputar la titularidad de la selección de México jugando en el terreno de juego y no como líder moral para apoyar a los nuevos porteros del Tricolor, por lo cual prefiere no ser convocado si no es para ver acción.

Lo anterior fue revelado por Miguel Herrera, extécnico del equipo nacional azteca en el Mundial 2014, en un reporte previo al juego vs. Estados Unidos y donde destacó que después de charlar con Memo Ochoa, este le reveló que Javier Aguirre le había solicitado ser un líder moral dentro del vestidor del equipo nacional de México, pero sus planes son diferentes.

🇲🇽 'GUARDADO COMENTÓ QUE QUERÍA ESTORBAR LO MENOS POSIBLE Y AGUIRRE LE DA LA CONFIANZA'



Guardado jugará al menos 45min en su despedida. También, @MiguelHerreraDT habló con Ochoa 🤯



'A MEMO LE DIJERON QUE PODÍA NO VER MINUTOS Y DEJÓ CLARO QUE NO QUERÍA SER BANCA' #FSRadioMX pic.twitter.com/eDlNZJw5Zo — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 15, 2024

“Yo estuve platicando con Memo Ochoa y él me dijo que había hablado con Javier. La situación de venir, platicar, que necesitaba (Aguirre) un referente, alguien de más liderazgo en el grupo. Javier le dijo que existía la posibilidad de que viera muy pocos minutos o no tuviera, pero que lo necesitaba con el grupo como referente”.

Esta nueva faceta a simple vista parece un homenaje a la trayectoria de Memo Ochoa, pero el exguardameta del América no está muy de acuerdo, según las propias palabras del exestratega del Atlante, Monterrey, América y Xolos de Tijuana.

“Yo le pregunté a Memo si le gustaba la idea de venir como referente para quedarse en la banca y me contestó que no. Dice que dejaron claro que él no venía a ser banca, sí en este partido (ante Estados Unidos y fue suplente) por la idea que le expuso, pero que si a Memo lo volvían a llamar es para disputar el puesto y no quedarse de suplente”, destacó el ahora analista de la cadena deportiva de televisión de paga.

Frente a esta nueva faceta del momento que atraviesa Memo Ochoa en sus aspiraciones de jugar su sexto mundial en la portería de México, todo parece indicar que las opciones de ser tomado en cuenta en los partidos de preparación son limitadas.

Guillermo Ochoa no quiere la banca en la selección de México sino competir mano a mano por la titularidad de cara al Mundial 2026. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

Lo cierto es que la prueba de fuego será en la próxima fecha FIFA cuando México dispute los partidos de cuartos de final contra Honduras en noviembre próximo, ya que el actual técnico del Tricolor ha anunciado que llamará a lo mejor que existe en el entorno del equipo nacional.

Cabe señalar que en los antecedentes entre Guillermo Ochoa y Javier Aguirre no son los mejores, ya que en el Mundial de Sudáfrica de 2010 cuando todo mundo esperaba que el “Vasco” se decantara a favor del entonces portero de las Águilas del América decidió echar mano de Óscar “Conejo” Pérez que había sido su elegido ocho años atrás en el Mundial de Corea del Sur y Japón 2002.

