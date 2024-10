Critican la convocatoria de Guillermo Ochoa en la selección mexicana

Las convocatorias de Guillermo Ochoa siguen siendo razón de debate en el fútbol mexicano. Javier Aguirre decidió llamar de nuevo a “Memo” y Christian Martinoli asegura que esto tiene una intencionalidad: prepararlo para el Mundial de 2026.

El analista se aventuró a afirmar que Guillermo Ochoa estará el la Copa del Mundo de 2026. Martinoli asegura que “Memo” irá al campeonato para llegar a los 6 Mundiales y convertirse en una leyenda del mundo del balompié.

“Creo que van a llevar a (Guillermo) Ochoa, pero no como titular, lo van a llevar para que sea un mito como la Tota Carbajal y viva de seis Copas del Mundo…”, dijo el analista.

Por otra parte, Christian Martinoli criticó a las personas que respaldan las convocatorias de Guillermo Ochoa, pero que luego piden a gritos un cambio generacional dentro de El Tri. Entre esos cambios, el arco es uno de los que necesita un refrescamiento tal y como lo probó Jaime Lozano.

“Hay gente que defiende a Ochoa porque considera que sigue estando entre los mejores porteros mexicanos… porque le van al América, porque es un histórico, es lo que dice el entorno en general; el mismo entorno que dice que ya cambiemos el equipo, pero cuando hablas de unos jugadores no los cambies, o sea, ¿sí cambiamos o no cambiamos? o ¿cambiamos nada más los que me gustan o no me gustan?”, se cuestionó.

Ochoa no debería ser convocado

Luis Roberto Alves dos Santos también ofreció su opinión con respecto al caso de Guillermo Ochoa. El popular “Zague” considera que Javier Aguirre ya no debería convocar a “Memo”. Su tiempo en El Tri ya habría llegado a su fin.

“Yo entiendo el tiempo que ya estuvo en la selección, creo que tiene todo el derecho de ser convocado a la selección mexicana porque sigue activo, pero yo creo que no deberían llamar más a Ochoa porque ya tuvo su momento, fue un gran portero que dio resultados”, agregó.

Guillermo Ochoa actualmente juega en el AVS Futebol de Portugal. El arquero mexicano acumula cuatro partidos en los que ha podido dejar su portería imbatida en dos ocasiones. Con 39 años, “Memo” se mantiene el el fútbol europeo.

