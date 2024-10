Luka Romero cae en las críticas de los aficionados argentinos por sus declaraciones 

Luka Romero recientemente le abrió las puertas a la selección mexicana. Parecía que el futbolista del AC Milán ya se había decantado por la Albiceleste, pero con sus últimas declaraciones demostró lo contrario. Sin embargo, esta actitud no fue del agrado de los aficionados argentinos.

El delantero de 19 años reconoció que se siente halagado de tener la oportunidad de defender los colores de tres selecciones distintas: España, Argentina y México.

“No (le cerraría las puertas a nadie), la verdad que no porque uno no sabe lo que pueda pasar en un futuro (…) Sí, estuve hablando ahí con ellos, la verdad que también me pone feliz, pero pienso en estar acá con el Alavés, hacerlo lo mejor posible y después decidir”, dijo Luka Romero.

🇦🇷🇲🇽 ¿Puede haber un futuro con la Selección de México? pic.twitter.com/K4Eyd4dKit — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2024

Sin embargo, estas declaraciones no sentaron muy bien en el entorno argentino. No está de más mencionar que Luka Romero ha sido llamado constantemente por las categorías formativas de Argentina.

De hecho, el joven jugador del Deportivo Alavés tuvo la oportunidad de representar a la selección Albiceleste en un Mundial sub-20. Parecía que el vínculo con el país sudamericano estaba cerrado.

No obstante, hubo una acción que habría promovido esta cautela de Luka Romero. El jugador que pertenece al AC Milán no fue convocado para representar a Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta ausencia hizo que Romero tuviera que lanzarle ciertos guiños a sus otras selecciones en caso de que Argentina lo siguiera desestimando.

Las críticas sobre Luka Romero

Las declaraciones de Luka Romero no fueron muy bien recibidas por los usuarios argentinos de las redes sociales. El medio TyC Sports difundió las palabras emitidas por el delantero del Deportivo Alavés y, en los comentarios, muchos aficionados de la Albiceleste mostraron su molestia.

