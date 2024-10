Santiago Giménez describió cómo eran los exseleccionadores de México 

La selección mexicana ha pasado por las manos de varios entrenadores. Santiago Giménez ha sido protagonista en los últimos procesos de El Tri. El “Bebote” evaluó las características de los recientes seleccionadores de México.

El delantero del Feyenoord tuvo buenas palabras sobre Gerardo Martino. Santiago Giménez recordó que fue el “Tata” el entrenador que le dio la oportunidad de llegar al primer equipo de la selección mexicana. En este sentido, el “Bebote” tiene buenos recuerdos del estratega argentino.

“Tata Martino era clase mundial. Yo estoy siempre agradecido con él porque me llamó a la mayor con 18 años. Después quedé fuera del Mundial pero son decisiones de un entrenador y hay que respetarlas”, dijo Giménez para Fox Sports.

Por otra parte, Santiago Giménez también fue cuestionado por Jaime Lozano. Al igual que Gerardo Martino, “Jimmy” salió sin pena ni gloria de la selección mexicana.

El delantero del Feyenoord tuvo buenos adjetivos para describir a Jaime Lozano. No está de más recordar que el entrenador mexicano tuvo paciencia con el “Bebote” en la delantera. A pesar de que Giménez no marcaba con El Tri, “Jimmy” no dudaba al mantenerlo en el once inicial.

“Jimmy es un técnico muy capaz. Le tengo mucho cariño porque no solo teníamos relación en la parte profesional, sino en la personal y yo le dije ‘te apoyo a muerte’ y sentí su respaldo. En Copa América me dio el puesto titular”, agregó.

Dardo para Diego Cocca

Ahora bien, el proceso que no le dejó muy buenos recuerdos a Santiago Giménez fue con Diego Cocca. El exdelantero de Cruz Azul explicó que el entrenador argentino se puso en contra de los futbolistas de El Tri. Giménez explicó que Diego Cocca los señalaba públicamente de actitudes negativas de los jugadores que, según el delantero, no son ciertas.

“Siento que Cocca se agarró un poco contra los jugadores, cuando no teníamos nada que ver. Salió a dar un par de entrevistas y dijo que nosotros nos quejábamos y nada de eso era cierto. Siento que él agarró rencor por lo que le hicieron”, reveló.

Diego Cocca sólo dirigió siete partidos al mando de la selección de México. De la mano del entrenador argentino, México ganó tres partidos, empató tres y perdió uno. La derrota fue una dolorosa goleada 3-0 ante Estados Unidos por la Liga de Naciones de la Concacaf.

