Guille Franco: “Los naturalizados no son la solución en México”

Guillermo Franco, uno de los cuatro de los 18 naturalizados que han jugado por México en un Mundial por decisión propia, aseguró en entrevista con La Opinión, que el meollo del asunto en este tema no es si la gente los considera los héroes que requiere el Tricolor para dar el paso definitivo en una justa mundialista, sino que no son ni el problema y mucho menos la solución.

“El tema es que la gente nacida en México no ve con buenos ojos que un naturalizado le saque o le quite el lugar a un mexicano nacido acá. Desde ahí es donde empieza a generarse y a gestarse toda esta situación que obviamente termina generando polémica”

Guillermo Franco aquí en brava disputa con los uruguayos en el Mundial de 2010, reconoció que en la selección de México el asunto con los naturalizados es que nos son héroes y mucho menos la solución, ni el problema. Crédito: Guillermo Arias | AP

“Pero sobre todo que se le carga una mochila o una connotación de héroe que no es adecuado, simplemente porque está ocupando un lugar de alguien más nacido en México. Por eso le cargan de qué él tiene que ser el responsable, tiene que ser el héroe, pero al final somos uno más“.

“Entonces, si de alguna manera han tenido que considerar a alguien no ha nacido aquí en México y sumarlo a la selección, la pregunta es por qué, porque se tiene que agarrar a un naturalizado para meterlo a la selección mexicana cuando en este país existe tanto talento en 130 millones de habitantes”, expuso el naturalizado con más minutos en justas mundialistas de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Consciente de que el reciente llamado de Germán Berterame, jugador nacido también en Argentina, volverá a generar la misma controversia de hace 22 años cuando se convocó a otro argentino, como Gabriel Caballero para el Mundial 2002, el exdelantero de San Lorenzo de Almagro, Rayados de Monterrey, Villarreal de España, West Ham United, Vélez Sarsfield, Pachuca y Chicago Fire, dijo que el punto medular es porque México tiene que recorrer a este tipo de jugadores.

“El asunto pasa es que los naturalizados no son el problema, ni la solución, sino que este tema pasa por un sinfín de factores y en este momento es porque en los últimos 20 años es la peor época de la selección de México. El otro día estuve con colegas como Xavi, Iniesta, Puyol, Juan Pablo Sorín y me decían que es el peor momento que tiene la selección de México cuando antes no querían enfrentarse a ella por su calidad y capacidad de sus jugadores.

En el 2010 me habrían matado si hubiera fallado un penal

Entre los recuerdos que ha generado el asunto de los naturalizados, el famoso “Guille” Franco se animó a recordar ese momento tan desagradable que vivió en Sudáfrica 2010, en donde por su condición de naturalizado le colgaron la etiqueta de enemigo público número uno y lo culparon de todos los males de la selección de México por la eliminación con Argentina.

“Creo que alguien tenía que pagar los platos rotos o echarle a alguien la bronca, fue a mí y como estaba ahí el naturalizado, en este caso yo, con ese mote de héroe que esperan todos los mexicanos del jugador naturalizado, la culpa fue mía. Fue lo que se dio quizás injusto, porque yo ni jugué completo ese partido. Entré ya resuelto el encuentro, pero imagínate si yo hubiese fallado un mano a mano o si hubiese fallado un penal. ¡Creo que me manda a matar!”, dijo la gran exfigura de Rayados sobre esta amarga experiencia.

Pero aun con todo eso, Franco negó que esté arrepentido de haber jugado con la selección de México, inclusive superando experiencias tan desagradables como la que vivió con su familia en el palco de las familias de los jugadores en donde un grupo de aficionados, entre ellos algunos políticos del gobierno mexicano, con alcohol en su organismo quisieron agredirlos, entre ellos a su esposa e hijos.

“Me pusieron la etiqueta de enemigo público número uno y la verdad fue muy doloroso, grave y triste. Realmente tuvimos bastante miedo con la familia, porque lo del palco fue algo muy aislado, digamos algo muy particular”

“Había gente que no tenía nada que hacer ahí, pero estaban ahí y esa gente se empezó a alcoholizar, a tomar demás, a gritar, a decir cosas. El asunto se puso muy tenso y cuando uno está ebrio, está borracho, pasan cosas graves. Gracias a Dios no hubo nada que lamentar. Había muchos niños en el palco y los hermanos de Cuauhtémoc Blanco hicieron un trabajo increíble en proteger a las familias y creo que fue algo aislado, pero donde hubo mucho miedo”, precisó el Guille, en un tema donde su esposa fue blanco de muchos reclamos por el simple hecho de que su marido jugó como naturalizado con la selección de México.

Guillermo Franco siempre puso todo a favor de México, como aquí contra Inglaterra, acompañando en el ataque a Carlos Vela, resaltó que en el tema de naturalizados, la pregunta es para los directivos de cuáles son las razones de seguir requiriendo de estos jugadores. Crédito: Tom Hevezi | AP

Pudo haber hecho una gran mancuerna con Cuauhtémoc Blanco

Guillermo Franco también tocó el tema de sí en el Mundial 2006 pudo haber hecho una gran pareja con Cuauhtémoc Blanco, cuando hasta la fecha el extécnico de la selección de México Ricardo La Volpe ha defendido la tesis de que solo había lugar para el Guille Franco o para Cuauhtémoc Blanco, donde terminó decantándose por el jugador naturalizado.

“Yo creo que para la cabeza y forma de pensar tácticamente de La Volpe, que es un gran técnico, con una gran aplicación táctica, era uno y otro, así lo concibió él, pero si me preguntas a mí que habría hecho, yo sí lo habría convocado. Lo viví con él en el Mundial de Sudáfrica y es un gran jugador, es con quien quieres tener de compañero en la cancha, porque siempre contó con un gran talento”.

Berterame debe tener la piel de cocodrilo

Para finalizar, Guillermo Franco reconoció que Germán Berterame, quien se convirtió en el jugador naturalizado número 18 en ser llamado a la selección de México, tiene la suficiente madurez y experiencia para superar todas las críticas y señalamientos de haber sido convocado como jugador naturalizado.

“Es un jugador con mucha disposición para el sacrificio, tiene experiencia y sobre todo mucha inteligencia para superar las críticas. Es cierto, tiene que tener la piel muy dura para salir adelante delos cuestionamientos y de que lo querrán etiquetar como héroe y caudillo, cuando será un jugador más”, finalizó.

G+A DE LOS ÚLTIMOS NATURALIZADOS DEL TRI 🇲🇽⚽



🇦🇷 Guille Franco (10 en 25P)

🇧🇷 Sinha (9 en 59P)

🇦🇷 Vuoso (7 en 15P)

🇦🇷 Funes Mori (6 en 17P)

🇨🇴 Quiñones (2 en 9P)

🇧🇷 Leandro. A (1 en 6P)

🇦🇷 G. Caballero (0 en 8P)

🇦🇷 Chaco (0 en 5P)

🇦🇷 Damián. A (0 en 2P)

🇦🇷 Lucas. A (0 en 1P) pic.twitter.com/fXtmQyKzWc — Curiosidades de la poderosísima Liga MX (@Dtos_LigaMx) October 2, 2024

