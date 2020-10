Ricardo La Volpe confiesa que debió llevar a Cuauhtémoc Blanco a Alemania 2006 y no al Guille Franco

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una de las decisiones más polémicas de Ricardo La Volpe previo al Mundial de Alemania 2006 fue convocar a Guillermo Franco a la Selección Mexicana y no a Cuauhtémoc Blanco, quien por ese entonces gozaba de un gran nivel con el Club América.

El director técnico defendió esa decisión durante y después de dicha Copa Mundial en la que el ‘Guille’ no pudo marcar la diferencia con el Tri.

14 años después, La Volpe aceptó que debió llevar al Cuau y no al naturalizado mexicano.

“Hoy te reconozco que ni Kikín (Fonseca) ni (Omar) Bravo eran jugadores explosivos ni desequilibrantes, para mí lo era el Guille Franco, pero al Guille no lo tuve, si yo hubiera sabido que no se iba a recuperar, hoy te digo que dejaba al Guille y me llevaba a Cuauhtémoc al Mundial, pero qué iba yo a saber. Eso sí, el más inteligente de todos era Cuau”, dijo el Bigotón a TUDN.

La Volpe también reveló por qué no llevó a Cuauhtémoc Blanco al Mundial, argumentando que ya no entraba en su táctica.

“Voy a recordar un juego de eliminatoria para explicar por qué no lo llamé. Jugamos contra Costa Rica y ellos tenían un lateral derecho, Wallace, que siempre se iba al frente. Yo planteo esperarlo con Jaime Lozano y le dije a Cuauhtémoc ‘tírate a la izquierda porque al recuperar quedas mano a mano con un central y Borgetti con el otro'”.

“Conforme pasa el partido veo que Cuauhtémoc ya no tenía la explosión, no era el jugador desequilibrante. Ya era el Cuauhtémoc inteligente y pasador, en cada pelota que agarró la aguantó, nunca la perdió e incluso dio un pase de gol, lo hizo muy bien, pero ahí entendí que ya no era lo que necesitaba como alguien explosivo y desequilibrante, como Vicente Sánchez en Toluca, esa era la idea de jugador que yo tenía para mi Selección”.

