Ricardo La Volpe compara a Diego Lainez con Lionel Messi

El argentino debutó a Lainez cuando dirigió al América

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Diego Lainez es uno de los futbolistas con más potencial para destacar en la Selección Mexicana, el martes pasado anotó su primer gol con el Tri y poco a poco va ganando minutos en el cuadro de Gerardo Martino.

Ante lo demostrado por Lainez, Ricardo La Volpe habló muy bien del futbolista, a quien él mismo debutó cuando era director técnico del América.

“Ayer (martes) entró Lainez y te vuelve a demostrar que es un jugador que si lo saben ubicar es un tipo Messi. Es chiquitito, habilidoso, explosivo, define bien“, dijo La Volpe a TUDN.

¡Gooooooooool de @miseleccionmx! 🔥⚽ Espectacular asistencia de Raúl Jiménez para que Diego Lainez se estrene como goleador de Selección. ¡Despertó el crack! 😎 🇲🇽 2-2 🇩🇿#PasiónPorTuSelección | #México | #Argelia 🔴 En vivo

📺 TUDN

📲 Síguelo aquí 👉 https://t.co/mdymXbmu1m pic.twitter.com/rP4zhP5fYw — TUDN USA (@TUDNUSA) October 13, 2020

El entrenador argentino también habló de la camada de jóvenes que se perfila para la Selección Mexicana:

“[…] Lógicamente esa camada te puede dar a que México, Dios quiera por favor, que pasemos el quinto partido”.

“A Córdova lo vi de muy joven. Si no jugó conmigo es porque se lo llevó mucho la Sub 20 en la que estaba, me lo llamaban continuamente, por eso debutó Diego Lainez y no él, pero tiene desequilibrio y es inteligente. Para mi es uno de los mejores volantes que he visto. Más completo, porque es buen pasador, tiene dinámica, desequilibrio, y le pega con las dos piernas, tiene los dos perfiles”, dijo La Volpe.

Relacionado: