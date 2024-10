Alejandro Zendejas le vuelve a hacer un guiño a México

Alejandro Zendejas generó mucha polémica por su decisión de jugar para la selección de Estados Unidos. El jugador del Club América prefirió uniformarse con los colores de las Barras y las Estrellas. Sin embargo, sigue sin cerrarle la puerta a El Tri.

“No le cierro la puerta (a la selección mexicana) porque a cualquier jugador que tiene la posibilidad de representar a más de un país es bienvenido, hay muchísimos jugadores en el mundo que lo hacen y lo han hecho, entonces, ¿por qué no puedo ser otro?“, dijo Zendejas para TUDN.

Alejandro Zendejas sobre la posibilidad de jugar para la selección mexicana… la charla en los espacios de @TUDNMEX y @TUDNUSA pic.twitter.com/UrE2s3FNBA — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) October 1, 2024

El delantero de las Águilas del América se ha estado recuperando de una lesión que sufrió a principios de temporada. El mexicano espera retomar su ritmo para volver a ser tomado en cuenta a nivel de selecciones.

“Me estoy preparando de la mejor manera para estar listo por si me llaman a la selección… es más enfocarme en mí, vengo saliendo de la lesión y me tengo que poner fino para estar en selección, tengo que estar bien en el campo entonces ahorita me estoy preocupando en eso, en regresar a mi mejor momento, pensaba que antes de la lesión estaba pasando por un buen momento“, agregó.

Zendejas ya había tomado una decisión

En el pasado, Alejandro Zendejas fue convocado por la selección de Estados Unidos para una doble fecha por la Nations League de Concacaf. En las redes sociales, el jugador del América manifestó las razones de su decisión de representar al conjunto estadounidense.

“Tomar una decisión sobre mi carrera internacional es muy difícil, y yo creo que debes seguir a tu corazón. El mío me dice que mi futuro está representando a Estados Unidos (…) Estoy emocionado por este siguiente capítulo y por trabajar para ganarme un lugar con el USMNT. Gracias a todos por su increíble apoyo“, escribió Zendejas.

El comunicado de Alex Zendejas.

Vía Instagram (azensaa_)



“Es muy difícil, y yo creo debes seguir a tu corazón. El mío me dice que mi futuro esta representando a Estados Unidos” pic.twitter.com/jULzxNOga7 — Alejandro LG (@AlejandroLG) March 14, 2023

Lo que pudo haber hecho que Zendejas cambiara de opinión es su ausencia de las convocatorias, a pesar de haber conseguido logros importantes en el torneo mexicano. Sin embargo, su “cambio” de federación está en duda porque el futbolista ya tiene más de cinco partidos con el primer equipo de Estados Unidos. Esto podría inhabilitar a Zendejas en su deseo de regresar a la selección de México.

