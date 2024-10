Berterame contento por aportar su esfuerzo para México

Germán Berterame, recién convocado a la selección de México como el jugador número 18 en incorporarse al cuadro azteca en su calidad de naturalizado, dijo estar contento y listo para aportar su calidad en el ataque del Tricolor.

“La verdad que estoy muy contento. Yo trato de dar el máximo en donde me toque. Esta convocatoria llega en un momento clave”, destacó el delantero que ha tenido un rendimiento notable con cinco goles en las diez fechas que se llevan disputadas en el torneo Apertura 2024.

Berterame destacó que: “Son decisiones que toman los cuerpos técnicos... yo siempre voy a tratar de aportar de donde me pongan”, dijo el delantero que llegara al fútbol de México al Atlético de San Luis en el 2020.

El artillero de los Rayados no obstante que mantuvo tranquilidad respecto a las exigencias que tendrá como jugador naturalizado en una selección que siempre ha esperado encontrar al garbanzo de a libra en este tipo de jugadores, sabe que el camino no será miel sobre hojuelas, después de que obtuviera su carta de naturalización hace tres meses.

Germán inclusive sabe que por esta decisión de conseguir su carta de naturalización rechazó una millonaria oferta de Portland Timbers, que hace algunos meses el propio director deportivo, José Antonio Noriega comentó al respecto.

Germán Berterame está consciente de que no todo será miel sobre hojuelas en la selección de México desde su llegada como uno de los 18 jugadores que optaron por defender la camiseta del Tricolor. Crédito: Imago7

“El estatus es el mismo, Germán nos ha manifestado reiteradamente que no quiere tomar la oferta y que quiere quedarse con nosotros, entonces no ha cambiado nada… Germán ha sido muy claro desde el principio, la decisión nos deja muy contentos, así es que no veo porque va a cambiar, ha sido firme desde un inicio, en ningún momento ha modificado su postura”, dijo el llamado “Tato”.

Obviamente el llamado a la selección de México cambió la perspectiva del delantero y ahora es cuando se verá si en realidad es el jugador que pueda marcar diferencia en el ataque de la selección de México en los momentos que Raúl Jiménez ha vuelto a ser convocado después de casi un año de ausencia y que Henry Martín, Guillermo Martínez, Santiago Giménez y Julián Quiñones se pelearán las futuras convocatorias.

Lo cierto es que Berterame enfrenta el peso de la historia en donde de los 18 naturalizados convocados a la selección de México, solo cuatro han participado en los Mundiales como Gabriel Caballero, Guillermo Franco, Antonio Naelson Sinha y Rogelio Funes Mori.

