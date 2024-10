Gabriel Caballero: “los naturalizados no son los héroes de México”

Gabriel Caballero, el primer jugador naturalizado en la selección de México que defendió la playera azteca en un Mundial (Corea del Sur y Japón 2002), rechazó en entrevista con La Opinión que los jugadores que deciden defender la playera del Tricolor sean los héroes de un país o de todo el fútbol mexicano.

Lo anterior surge respecto al llamado del delantero argentino naturalizado mexicano Germán Berterame por el mismo técnico que hace 22 años decidió romper paradigmas al convocarlo para el Mundial de Corea y Japón 2002 como Javier “Vasco” Aguirre y que ahora lo vuelve a hacer de cara a la justa mundialista de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

“Siempre habrá opiniones buenas o malas, gente que no esté de acuerdo, pero creo que la percepción es equivocada sobre el aporte del jugador naturalizado, creo que se debe tomar como uno más de once jugadores en la cancha y diez en el banco de suplentes y no ponerle la capa de héroe”, aseguró en charla telefónica con esta casa editorial resaltando el orgullo que representó en su entorno vestir la camiseta de México en un Mundial.

Caballero por esa razón dijo que: “En este caso el aporte de Berterame se debe a que algo vio Javier Aguirre que le puede aportar y si cumplió con los trámites para ser considerado para la selección de México y es decisión del técnico y el jugador acepta, creo que lo importante es sumar a favor de la selección mexicana”.

El exjugador de Santos Laguna, Pachuca, Atlas y Puebla en la Liga MX, así como estratega tanto de esta categoría como la inmediata inferior del fútbol de México, también destacó que:”Sin duda el ser naturalizado es una decisión importante que conlleva decisiones trascendentales y que cada jugador debe asumir con una gran responsabilidad, pero no asumir otro tipo de aspectos como convertirse en el salvador de la selección de México”.

Consciente de que la decisión de aportar naturalizados que con Berterame sumarán 18 jugadores en toda la historia del fútbol de México, siempre tocará fibras muy sensibles en un país tan orgulloso de sus raíces, Caballero destacó que: “Creo que siempre será favorable aportar recursos que denostar el esfuerzo de estos jugadores. Entiendo que si los convocan es porque existe una necesidad y el jugador, como en mi caso, vamos con el único deseo de aportar”.

Aceptó que existen muchas perspectivas para analizar si hasta ahora los naturalizados han aportado o servido a los intereses de la selección de México como la gente lo desea, “creo que es donde radica la clave del asunto, hay que ver al naturalizado como un aporte, no como héroe, no como alguien que va a driblar o quitarse a los once rivales y él solo meterá los goles, esa es una perspectiva equivocada”.

En Argentina no sería un crimen, pero no los necesita

Consultado de como se asumiría en la selección de Argentina el convocar a un naturalizado, si sería un crimen o como lo tomaría la afición de la Albiceleste: “Creo que crimen no sería, pero tampoco lo necesita la selección de Argentina. Esto de los naturalizados pasa por el hecho de si el técnico en turno de la selección de México ve que este jugador (Germán Berterame) puede aportar algo y lo necesitan para una función en la selección, entonces se verá si puede ayudar”.

Aceptó que quizá en México este tema pasa más por el hecho de como los mexicanos defienden lo suyo, pero también quieren que su selección sea ganadora: “Entonces conseguir el aporte de los jugadores naturalizados es para sumar, yo lo veo así, pero entiendo el punto del orgullo nacional”.

Para finalizar rechazó que en su momento haya sufrido alguna experiencia negativa cuando decidió defender la camiseta de la selección de México por petición de Javier Aguirre: “Para nada fue negativo, creo que fue una experiencia y una emoción que quedará grabada siempre en mi mente, aquel momento de escuchar el himno nacional contra Croacia”.

