Amaury Vergara sobre los jugadores naturalizados: “No vamos a tener naturalizados en Chivas”

Las Chivas de Guadalajara son uno de los equipos que más se han movido en este mercado de fichajes y con los diversos rumores que vinculan a Javier Hernández con el equipo, ahora se suma la posible llegado de otro delantero que ha pertenecido a la selección de Estados Unidos, Cade Cowell.

Eso generó que su presidente Amaury Vergara hablara al respecto de esta situación: “No hay naturalizados en Chivas. Nunca, por lo menos en mi gestión (porque) no sé lo que pasará en el futuro, solo lo que me toca, en mi tiempo de vida, pero no vamos a tener naturalizados en Chivas. Nosotros, en nuestros estatutos, nos guiamos por lo que es considerado por la constitución como mexicanos, ya sea nacido o hijos de nacidos en México y eso es lo que por tradición en Chivas vamos a tener y lo estamos respetando”.

Amaury Vergara ha tomado decisiones que han ocasionado problemas con los aficioandos de las chivas de Guadalajara desde que tomo el rumbo del equipo . (Foto: Hector Vivas/Getty Images)

Desde que el joven directivo tomó las riendas del equipo del rebaño sagrado ha estado muy en duda como es el proceso de selección de los jugadores que cuentan con doble nacionalidad y pese a que Alejandro Zendejas y Santiago Ormeño han vestido la camisa rojiblanca han representado a Estados Unidos y Perú en las selecciones, pero ambos cuentan con ascendencia mexicana.

Cowell también cuenta con una línea hereditaria mexicana y por eso la posibilidad de que llegue a uno de los equipos más importantes de méxico es mucho mayor, pese a que ya ha disputado encuentros con el combinado de las barras y las estrellas.

En el San José Earthquakes el delantero anotó un total de 12 gole, repartió 12 asistencias en 114 partidos disputados y en total acumulo de 5.733 minutos jugados.

Cade Cowell se proyecta como uno de los delanteros de la generación de la Selección de Estados Unidos y por eso esta en el radar de las Chivas de Guadalajara. (Photo by Justin Casterline/Getty Images)

Los aficionados de las Chivas de Guadalajara han sido muy duros con los directivos exigiéndoles resultados positivos y que peleen casi todos los torneos el campeonato. Se Pudiera decir que han escuchado a los mismos y han buscado jugadores para reforzar espacios en los que eran deficientes.

De concretarse la llegada de Javier Hernández al equipo del rebaño sagrado sería un golpe de autoridad para el equipo ante sus demás rivales, debido aunque llegaría el jugador que más goles tiene con la camiseta de la Selección mexicana de fútbol.

Sigue leyendo: