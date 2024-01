Germán Berterame sobre la salida de Funes Mori:“Es un golpe que nos afecta a todos en Monterrey”

Ya con el reloj corriendo en su contra, todos los equipos de la Liga MX siguen buscando a los jugadores para reforzarse antes de que dé inicio el Torneo Clausura 2024. Por su parte, solo hace falta que Rogelio Funes Mori sea presentado de manera oficial por los Pumas, esto debido a que en Rayados de Monterrey se despidieron de él y Germán Berterame le afectó mucho su partida.

El delantero que se nacionalizó mexicano llegó al equipo de la “Pandilla” en el año 2015 y tras agitar las redes en 160 ocasiones se convirtió en el máximo goleador de la institución y su salida afectó a varios de sus compañeros.

Germán Berterame fue uno de los que señalo que la salida del jugador fue muy impactante, pero que la decisión fue completamente de él y que los Rayados deben seguir trabajando para conseguir los resultados.

“Es un golpe muy duro, es un golpe que nos afecta a todos (en Monterrey), pero bueno, fue decisión de él y esperemos que le vaya de la mejor manera. Hay que seguir trabajando. Los goles van a llegar, somos delanteros y tenemos que tener esa paciencia y confianza”, comentó ante los medios de comunicación Berterame.

Rogelio Funes Mori desde que llegó en el año 2015 se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la institución y desde su llegada fue en el máximo goleador de los Rayados de Monterrey. Foto: Azael Rodriguez/Getty Images.

Pese a que muchos jugadores les afectó la salida de Rogelio Funes Mori que tuvo una carrera laureada con el equipo de cinco títulos. Lo que piensa Fernando “Tano” Ortiz es que se mantiene positivo y el entrenador dejó bien en claro que la decisión del delantero no afectará el nivel deportivo del club y que hay jugadores de calidad para tapar la vacante que dejó.

“Sé que fue una decisión de Rogelio aceptar la propuesta de Pumas, él sabía exactamente lo que yo pensaba, y como a él y a sus excompañeros yo no le cierro la puerta a nadie. Me quedo con su profesionalismo. No afecta el trabajo deportivo, hay compañeros que lo pueden hacer también de la misma manera, así que veremos cómo afrontamos la semana competitiva. Compañeros ha dejado en la institución, es un goleador histórico, siempre lo reconocí, pero bueno, respetable su decisión”, expresó el gerente deportivo del equipo.

Los Rayados de Monterrey anunciaron después de la salida de Rogelio Funes Mori al exjugador del Cincinnati Brandon Vázquez, que ahora tendrá la difícil tarea de llenar los zapatos que dejó el interesante de la Selección de México.

Solo queda esperar a ver qué es lo que sucede dentro de la cancha, pero los fanáticos del equipo se encuentran muy emocionados de ver a los nuevos jugadores que llegaron a la institución para lo que será el Torneo Clausura 2024.

