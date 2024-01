Brandon Vázquez sobre la partida de Funes Mori: “Es una huella grande de llenar”

Los Rayados de Monterrey tendrán al delantero Brandon Vázquez como uno de los sustitutos de Rogelio Funes Mori, quien se marcha a Pumas. Para Vázquez será un gran puesto que llenar.

“Sé que es una huella muy grande de llenar (la de Rogelio Funes Mori); es un logro muy grande para mí, es un logro, un sueño y hacer historia igual como lo hizo Funes Mori. Llegar, meter goles y ayudar al equipo, es lo único que tengo en mente. Estoy muy contento de estar aquí, muy emocionado con este nuevo reto, muy ilusionado de llegar aquí a hacer historia”, expresó.

El delantero estadounidense llegó a Monterrey este domingo para finalizar sus pruebas y firmar contrato con el equipo de Rayados.

Vázquez viene de marcar ocho goles y dos asistencias en 29 partidos durante la última temporada con el FC Cincinnati de la Major League Soccer.

Brandon Vázquez tiene experiencia en el fútbol mexicano luego de su paso por el Tijuana en tres temporadas desde el 2013 hasta 2016. Con el club hizo el paso por las categorías inferiores, pero no llegó a debutar en la Liga MX.

“Desde mis días jugando con Tijuana, sé que Monterrey es un súper club, el más grande de México para mí y estoy listo para hacer historia, para ganar trofeos, para eso vengo”, añadió.

Brandon Vázquez llega tras el fichaje fallido de Harold Preciado

Fernando Tano Ortiz, negó un interés del equipo sobre Harold Preciado, tras su gran temporada con Santos Laguna.

Nacido hace 29 años en Tumaco, Preciado llegó a México en febrero pasado para reforzar a Santos Laguna, donde marcó 36 goles y dio 10 asistencias en 76 partidos.

Su mejor torneo con el equipo lagunero fue el pasado Apertura en el que se consagró como máximo anotador al convertir 11 goles en 17 partidos de la fase regular.

“Seguimos insistiendo con algo que es trabajo de la directiva. Ellos sabrán cuándo es el momento de comunicar o no. Me han preguntado de Cabecita y he dicho que no, pero voy a ser fiel a lo que soy, no, no es por ahí”, expresó el entrenador.

Sigue leyendo:

– ¿Cuál fue la última alineación de Chivas de Guadalajara con Chicharito Hernández?

– Brandon Vázquez habló de su llegada a Rayados: “Es el club más grande de México”

– Dorival Júnior, quien protagonizó un roce con Neymar, sería el nuevo entrenador de Brasil