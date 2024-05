Descubre fácil y rápido si tienes monedas valiosas con ayuda de estas 3 aplicaciones

Ya sea que estés iniciando en el mundo la numismática o simplemente quieres saber si tienes un “tesoro escondido” entre tus monedas, hay muchas formas de descubrir el valor y la rareza de cualquier ejemplar. Gracias a la creación de algunas aplicaciones para smartphone podrás saber si esa moneda de la alcancía es valiosa o no.

De acuerdo a Dave Sorrick, experto en monedas y coleccionistas de In God We Trust, LLC, las aplicaciones de coleccionistas de monedas pueden ser muy útiles “para aquellos que tal vez tengan un pequeño montón de monedas potencialmente valiosas en casa. Estas aplicaciones son especialmente útiles en las primeras etapas para determinar el valor de una moneda”. Sigue leyendo para conocer 3 aplicaciones populares que te podrían ayudar a saber si tienes una moneda valiosa o no.

Las aplicaciones móviles te ayudarán a identificar monedas en segundos. Crédito: Sheila Fitzgerald | Shutterstock

Aplicaciones para identificar una moneda valiosa

Actualmente existen muchas aplicaciones de identificación y recolección de monedas disponibles para dispositivos iOS y Android, que ofrecen a los usuarios una forma rápida y sencilla de investigar monedas que potencialmente podrían valer una buena cantidad de dinero. Aquí te compartimos algunas de las más populares.

1. CoinSnap

CoinSnap es una aplicación que utiliza tecnología de reconocimiento de imágenes impulsada por IA para identificar cualquier moneda en segundos. La aplicación es sencilla, solo tendrás que tomar una foto de tu moneda y aplicación la comparará con la información que existe en una amplia base de datos para brindar un resultado de referencia.

Además podrías registrar y almacenar tu colección para no perder la pista de tus monedas y estar al tanto de su valor. Cuentan con una versión premiun de costo.

2. CoinFacts (app móvil de PCGS)

Muchos coleccionistas de monedas dicen que el primer lugar para buscar un valor es PCGS, que cuenta con una variedad de aplicaciones de recolección de monedas tanto par iOS como para Android. PCGS afirma que son estándar de la industria para clasificar y valorar monedas y una de sus apps más populares es CoinFacts.

La aplicación es 100% gratuita y proporciona información precisa y actualizada sobre el precio y valor de diferentes monedas.

3. Coinoscope

Al igual que CoinSnap, Coinoscope identifica monedas a través de imágenes. La aplicación móvil simplifica la identificación de monedas, solo tienes que tomar una foto con tu teléfono y la app te mostró una lista de ejemplares similares. Al hacer clic en la moneda podrás ver información adicional en el navegador web. Coinoscope usa IA para reconocer automáticamente las monedas, se puede descargar sin costo pero su versión PRO tiene costo extra.

