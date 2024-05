¿Deberías gastar o guardar tus monedas de $1 dólar? Las recomendaciones

No podemos negar que nos encontramos en un momento donde las transacciones digitales están eclipsando velozmente al dinero físico, pero en este mundo la moneda de $1 dólar continúa siendo un elemento especial y curioso en la economía del país. Aunque no se usan con tanta frecuencia como su contraparte de papel, las monedas de $1 dólar tiene un lugar único en las monedas estadounidenses y si tienes algunas en casa, seguro te has preguntado si vale la pena gastarlas o es mejor guardarlas.

Y es que las monedas de $1 dólar se han producido con varios diseños que celebran diferentes aspectos de la historia y la cultura de Estados unidos; desde el dólar Susan B. Anthony hasta los dólares Sacagawea y Presidencial. Algunas monedas de $1 dólar pueden tener un valor de colección que excede su valor nominal por eso es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones para decidir si gastar o guardar tus monedas de un dólar.

¿Qué monedas de $1 dólar guardar?

Primero tomemos en cuenta que no todas las monedas de un dólar tienen un valor más alto al nominal, pero hay otras que podrían darte un dinero extra. Estas son algunas de las monedas de $1 dólar raras o de edición limitada que no se recomienda gastar en tu próxima lata de refresco:

Dólar de plata Flowing Hair

Dólar de plata Seated Liberty

Dólar de plata Draped Bust

Dólar de plata Morgan

Un dólar Eisenhower

Dólar de plata Small Eagle, 13 estrellas

Aunque hay muchas otras, estas son algunas de las más conocidas y buscadas y su valor coleccionable dependerá de la calidad, el año, si tiene errores de acuñación, etc.

Consideraciones prácticas de las monedas de $1 dólar

Si te has asegurado de que tus monedas de $1 dólar no tengan un valor coleccionable, debes tomar en cuenta la practicidad; pues sabemos que las monedas son más voluminosas que el papel moneda. Además de ser más pesadas y ocupar más espacio, las monedas de $1 dólar pueden ser muy inconvenientes para las personas que prefieren cargar “menos cosas” en sus bolsas. Pero podrías llevarlas en el auto, ya que muchas máquinas expendedoras y parquímetros suelen aceptarlas, lo que te da un factor de comodidad cuando no te acepten los billetes de papel.

Impacto económico y circulatorio de las monedas de $1 dólar

La Casa de la Moneda de Estados Unidos sigue produciendo monedas de $1 dólar porque la ley federal exige su circulación; sin embargo la resistencia del público a usarlas significa que estas monedas a menudo terminan en las bóvedas de la Reserva Federal. Gastar tus monedas de $1 dólar puede ayudar a moverlas a través de la economía.

Durabilidad y longevidad de las monedas de $1 dólar

Uno de los argumentos más convincentes para usar monedas de un dólar es su durabilidad. Se estima que las monedas pueden durar unos 30 años o más, mientras que el papel moneda tiene una vida útil mucho más corta. Desde un punto de vista económico y ambiental, gastar monedas de $1 dólar tiene sentido, pues reduce la necesidad de reimpresiones frecuentes y los recursos asociados a ellas.

Al final del día decidir gastar o no tus monedas de $1 dólar dependerá de tus preferencias personales y de que estés seguro que su valor coleccionable no es más alto al nominal. Si las monedas de un dólar te resultan muy engorrosas, quizá prefieras cambiarlas en un banco o llevarlas en lugares como el coche; sin embargo, si ves valor en su durabilidad e importancia histórica, gástalas. Las monedas de $1 dólar son de curso legal y pueden usarse en cualquier transacción en la que se acepten dólares.

