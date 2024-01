Rogelio Funes Mori habló tras su salida de Monterrey: “No me gustaron las formas”

Rogelio Funes Mori no quedó para nada satisfecho por cómo se terminó dando su salida de los Rayados de Monterrey luego de un largo paso por el cuadro regiomontano al que llegó en el 2015 para darle un nuevo aire a su carrera.

El delantero mexicano, de origen argentino, se convirtió en el máximo goleador histórico de los Rayados después de nueve buenas temporadas en las que marcó nada más y nada menos que 160 goles con los que pasó a ser una de las grandes figuras del cuadro de Monterrey.

Sin embargo, el domingo se terminó de confirmar su baja con Monterrey de cara al Torneo Clausura 2024 que arranca este fin de semana y el propio Rogelio Funes Mori aseguró que no le gustó la forma en la que terminó su ciclo con los Rayados.

Rogelio Funes Mori viene de disputar 17 partidos del pasado Torneo Apertura 2023 con los Rayados de Monterrey en los que anotó un total de siete tantos. (Azael Rodríguez/Getty Images)

“No me gustaron las formas, siempre estuve a disposición pero ellos toman las decisiones y la respeto. Entiendo todo y se dio así”, dijo Rogelio Funes Mori este lunes antes de tomar el avión que seguramente lo llevará a Ciudad de México en donde tendría todo listo para unirse a los Pumas de la UANM.

“Ellos (directiva) tenían que tomar su decisión y pensaron que lo mejor era abrirme las puertas y yo tengo que ver por mí, por mi familia y mi carrera”, agregó el experimentado delantero de acuerdo con el periodista de TUDN, Juan Manuel Terán.

Rogelio Funes Mori, de 32 años, reveló que la relación con el cuerpo técnico de los Rayados encabezado por Fernando Ortiz fue buena en todo momento y no fue determinante al momento de tomar la decisión de marcharse del equipo.

El delantero mexicano Rogelio Funes Mori se ganó el cariño de la afición de los Rayados de Monterrey gracias a sus buenas actuaciones a lo largo de nueve temporadas. (Héctor Vivas/Getty Images)

“El ‘Tano’ siempre me brindó su respaldo, pero seguir acá (Monterrey) era muy desgastante por lo que me expresó la directiva del equipo”, explicó Funes Mori lo que precipitó su idea de ponerle fin a su exitoso ciclo con los Rayados de Monterrey.

El delantero, quien publicó un emotivo video de despedida del equipo, aseguró que la relación con la directiva venía rota desde hace seis meses cuando le hicieron saber su posición a lo que el jugador prefirió disputar el pasado Torneo Apertura 2023 para tener la oportunidad de meditar más su decisión.

“Desde el torneo anterior me dejaron saber bien claro lo que pensaban y me quise esperar un poco más para estar más preparado y tomé una gran decisión. Hay cosas que uno no tiene a su alcance. Respeto la decisión de la directiva, pero no la comparto”, señaló.

Rogelio Funes Mori finalizó asegurando que si bien no le gustó cómo se dio su salida considera que fue la mejor decisión mirando de cara a su futuro.

“Creo que era lo mejor, la decisión la tomé por la directiva. Ellos me dieron a entender que mi futuro no iba a estar aquí, así que me voy feliz y contento por todo lo que hice y lo que logré en una institución que le dio todo a mi familia”, cerró.

