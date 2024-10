Memo Ochoa mantiene su meta en cero con el AVS en medio de rumores de su regreso al Tri

El AVS, equipo portugués donde milita el guardameta mexicano Guillermo Ochoa tuvo acción este lunes en un empate con sabor a derrota, mientras en México corren rumores del regreso del futbolista al Tri.

El club que lucha en Portugal por el no descenso no pudo perforar la meta del Farense en un partido en casa que parecía de trámite, contra el colista del campeonato que no había ganado ningún punto en las 6 jornadas disputadas.

Sin embargo, el arquero azteca, quien no tuvo mucho trabajo, pero respondió cuando fue exigido, mantuvo la meta en cero en el juego disputado en el Estadio do CD Aves, con lo que su equipo sumó un punto importante en la lucha por el no descenso, aunque sus fans esperaban que fueran tres.

Actualmente el AVS marcha en el décimo lugar de la clasificación general con 8 puntos de 21 disputados tras 7 jornadas transcurridas, 3 por encima de los equipos que ocupan puestos de descenso.

En la parte alta de la tabla se encuentra el líder Sporting de Portugal, le sigue el FC Porto y el podio lo completa el Benfica, con 21, 18 y 16 unidades respectivamente.

La imagen viral de Ochoa en la cancha con un perrito en los brazos

Antes del juego hubo una imagen que se viralizó en redes sociales del mexicano sosteniendo a un cachorro entre sus brazos.

La historia es que antes del partido todos los jugadores del AVS formaron parte de una iniciativa del club, que promovió la adopción de mascotas y la concientización en el cuidado de los animales

Además, cada jugador portó una camiseta blanca sobre su uniforme para expresar su apoyo a esta noble causa.

Los videos circularon en redes sociales y despertaron ternura entre los internautas.

Los rumores de su regreso a la selección de México

Mientras esto sucede en Portugal, en México se especula que el veterano guardameta será una de las sorpresas de Javier Aguirre dentro de su próxima convocatoria de la selección azteca.

Según fuentes consultadas por ESPN, el director técnico del Tri, el “Vasco” Aguirre, está pensando convocar a gente de experiencia para la última fecha FIFA del año, en la cual el combinado nacional enfrentará al Valencia de LaLiga y a la selección de Estados Unidos.

De acuerdo con la cadena deportiva, las figuras que volverían al conjunto mexicano serían Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Rodrigo Huescas, además es posible que también convoque a Obed Vargas, un jugador de 19 años que juega para los Seattle Sounders de la MLS.

Los partidos del Tri están programados para el 12 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc (Puebla) contra el Valencia y el 15 del mismo mes en el Estadio Akron (Jalisco) contra Estados Unidos

