Luis Malagón descartó rivalidad con Memo Ochoa en la selección de México

Luis Malagón, portero del América y recientemente titular en la selección de México vs. Canadá, aseguró que no tiene ninguna rivalidad con Guillermo Ochoa, por el contrario, lo considera su amigo y una persona que le ha ayudado mucho en su carrera.

El actual guardameta del Tricolor, que tuvo una destacada actuación contra el equipo de la Hoja de Maple, descarto cualquier señal de envidia, coraje o rivalidad hacía el cinco veces mundialista y actual guardameta del AVS Futebol de la Primeira Liga de Portugal y por el contrario, dijo estar listo para una competencia sana por la titularidad del marco nacional.

“Es mi amigo y fuera de la cancha es un tipo que admiro, que me ha ayudado bastante, que hay temas que tal vez hoy en día no puedo compartir por respeto, pero creo que siempre se ha comportado conmigo a la altura. A veces la gente cree que existe una rivalidad, pero en mi caso no “.

Malagón también expuso que: “Obviamente, cada uno trata de destacar en su trabajo de la mejor manera, y eso es lo bonito de esta trabajo, pero yo tengo una gran relación con él, es un tipo que admiro, que es mi amigo y que tengo el gusto de ver a los ojos sin ningún problema, de decirle las cosas como son y al final del día lo que representa para mí “.

El guardameta del América también señaló que: “En la cancha es otra cosa, cada quien va a buscar lo mejor, cada uno tratará de encontrar el lugar que le corresponde en la selección, pero ese es otro tema, lo cierto es que mi relación con él es muy grande y doy gracias a Dios por poder hablar con él de muchos temas y es algo que agradezco mucho“.

¿CÓMO VA LA DISPUTA POR EL PORTERO TITULAR DE LA SELECCIÓN? 🇲🇽



🗣️ | “México no debería preocuparse por la portería en la Selección. Es importante que haya competitividad. Hay que ponérsela difícil a los encargados”, Luis Malagón.#ClaroSportsEnW🎙️



pic.twitter.com/ZECqVvBJQY — W Deportes (@deportesWRADIO) September 19, 2024

Una gran competencia por la portería de México

Malagón se mostró extrañado que a la hora de hablar de competencia solo se refieran a ciertos porteros para la selección de México, cuando actualmente existe un gran número de guardametas con calidad para poder ser tomado en cuenta por el técnico Javier Aguirre.

“Se quedan cortos al hablar solo de Memo Ochoa, de Julio González, de Raúl “Tala” Rangel, inclusive de mí, ya que no hay que olvidar a Carlos Acevedo de Santos, Carlos Moreno de Pachuca, a Jose, Hernández del Atlas, Sebastián Jurado de FC Juárez y Alex Padilla de Athletic Club, todos esos tenemos que competir por la titularidad de la selección de México o por ser tomados en cuenta en el grupo. Entonces lo único que queda es dar lo mejor de ti cuando seas convocado y cuando te toque jugar “.

Comparaciones entre Javier Aguirre y Jaime Lozano

Luis Malagón no le huyó al tema respecto a las diferencias que encuentra entre Javier Aguirre y Jaime Lozano al frente de la selección de México.

“Es una pregunta muy difícil, pero yo creo que los dos técnicos son muy capaces. Uno tiene experiencia en Europa y el otro la adquirió en los Juegos Olímpicos de Japón, gente muy inteligente, muy capaz. Yo creo que en ese aspecto no hay falla, más gente que desea y busca siempre lo mejor para el país y es algo que se agradece “

Para finalizar, dijo que: “Lo único que te puedo decir es que nosotros como jugadores tenemos que brindarnos con Aguirre como lo hicimos con Lozano, no debe haber comparaciones, cada quien tiene su estilo y cada quien aportó o está aportando para el beneficio de la selección de México”.

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE CADA DIRECTIVA EN SELECCIÓN NACIONAL?



“Todos los cuerpos técnicos son muy capaces. En ese aspecto, es gente que aspira a algo mejor para el país. Estoy agradecido con cada cuerpo técnico”



❗️EXCLUSIVA con Luis Ángel Malagón en #ClaroSportsEnW pic.twitter.com/Om0g0UgSwc — Claro Sports (@ClaroSports) September 19, 2024

Seguir leyendo:

-“Memo” Ochoa luego de debutar con el AVS Futebol: “Todavía tengo energía”

-Luis Malagón se disculpó por cometer el error con el que América quedó fuera de la Leagues Cup

-“Memo” Ochoa dice que no se ve como suplente en México