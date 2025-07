Ante las redadas, el cierre del negocio se vuelve opción para empresarios en Huntington Park 

Roxan Gaeta, la dueña de la paletería Los Alpes, se metió corriendo a su negocio cuando vio que agentes federales la estaban siguiendo en la ciudad de Huntington Park.

“Después de eso llegaron los helicópteros”, dijo la emprendedora. “Mi esposo me dijo que estaban recogiendo gente y muchos tenían miedo de salir”.

Gaeta fue a la paletería Los Alpes por primera vez cuando era niña y ahora es la dueña desde hace 11 años del destacado negocio en Huntington Park.

La emprendedora enfatizó que normalmente tiene clientes esperando afuera del negocio durante el verano, pero el temor de las redadas por agentes federales ha dejado la paletería sin sus clientes regulares.

Si la situación sigue igual, Gaeta dice que tendrá que cerrar el negocio que tiene más de 45 años en la comunidad y atrae a clientes de todas partes del condado de Los Ángeles.

“Voy a tener que ir a buscarme un trabajo…, para poder pagar esto o simplemente cerrar”, expresó la joven empresaria.

El temor de deportación entre la comunidad migrante ha dejado la avenida Pacific y sus alrededores desolados a comparación de cómo era antes.

El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llevó a cabo al menos dos operativos de inmigración en Huntington Park donde la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se unió a ellos.

Hoy en día, pocos peatones pasan por las calles y varios locales se ven vacíos hasta los fines de semana.

En varias entrevistas con negociantes en el área, todos comparten los mismos pensamientos: vender sus negocios, cerrar o buscar un trabajo aparte para poder sostener sus emprendimientos.

Zapaterías, tiendas de ropa, tiendas de aperitivos y vendedores ambulantes experimentaron reducción de ventas con un promedió del 70%, situación que les afecta la habilidad de ganarse la vida.

Armando Castro, dueño de la zapatería La Imperial, enfatizó que la gente no ha salido desde que comenzaron las redadas.

“En un sábado o domingo entraban a la tienda 80 personas, ahora llegan solo cinco o seis en todo el día”, dijo Castro. “Pues no importa que sea sábado, domingo o lunes, ya no hay ninguna diferencia…”.

Agregó que desde la pandemia las ventas han estado bajas, pero ahora la situación solo ha empeorado.

Explica que tiene que pagar su alquiler de $4,500 mensuales, simplemente para poder abrir sus puertas. Hasta el momento, Castro detalló que ha visto alrededor de 7 negocios en la Pacific cerrar sus puertas.

“No creo que vamos a aguantar. A lo mejor yo soy uno de los próximos… De seguir la situación así, creo que en dos meses podría cerrar”.

El emprendedor agregó que aún no sabe qué haría en el futuro; además, por el momento no es un buen tiempo para vender la tienda debido a la falta de clientes.

No obstante, algunos negociantes en el área ya han puesto sus negocios a la venta como Silvia Becerra, quien es dueña de Artesanías Carmelita.

Desde 2018, la emprendedora vende artesanía mexicana y ofrece servicios para decorar eventos como quinceañeras o bodas, pero enfatizó que ahora el negocio ha bajado demasiado.

“No podemos sostener los pagos de la renta del local más que nada por todo lo que está pasando”, explica Becerra.

A pesar de su estatus como inmigrante documentada, aún teme ser detenida por los oficiales federales, es por eso que piensa vivir en México por un tiempo mientras la situación se mejora.

María Viana vende aguas, sodas y bebidas de deporte a los peatones cada fin de semana. Años atrás, la salvadoreña compartió que vendía por lo menos 70 botellas de agua por día. Hoy no vende ni la mitad.

“Ya todo el mundo sabe cómo está la situación”, explicó Viana, quien es ciudadana. “Yo nada más le pido a Dios que todo esto se componga para nosotros los pobres porque si no, ¿cómo le vamos a hacer?”

La vendedora agregó que jamás esperaba ver la avenida Pacific tan vacía y le da tristeza que los negocios pequeños y los negocios grandes no estén vendiendo.

“No hay ni esperanza”, dijo la salvadoreña que ha vivido en el área por más de 40 años.

Magdalena López, dueña del negocio Blue Banana, ha notado la tranquilidad de la avenida Pacific que normalmente está llena de familias y peatones.

“A mí se me vendía siempre bastante nieve, sodas, hot dogs y ahora, solo un 30% de lo normal se está vendiendo”, dijo López. “Está muy mal la situación”.

López compartió que aunque se vean carros pasando y el estacionamiento lleno, prácticamente son los empleados del área, pero rara vez es posible ver que alguien venga de compras.

La mexicana compartió que su familia depende económicamente de ella y la situación con las redadas ha sido devastadora, así que está pensando en conseguir otro trabajo para poder pagar sus gastos.

“Este mes, sinceramente, sí me vi muy afectada…”.

López agregó que le gustaría ver algún apoyo financiero como se hizo durante la pandemia, pero en esta ocasión para todos los comerciantes impactados por la falta de clientes.

Hasta la fecha, la ciudad de Huntington no ha anunciado ningún apoyo para los comerciantes, pero sí ha ofrecido información de derechos, asistencia de comida y recursos legales a través de su programa HP Contigo.

A pesar del mal momento, Gaeta sigue la tradición de hacer las paletas en Los Alpes como siempre lo ha hecho. Indicó que espera mantener su negoció abierto lo más que pueda.

“Soy de las personas que no aceptan ayuda, trabajo duro, pero si no quieren que cierre tanto negocio en la Pacific, las autoridades van a tener que dar una ayuda porque no hay opción”, dijo la empresaria.