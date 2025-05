La Opinión Hoy: Trump apoya al vicepresidente y secretario Estado como sucesores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha tenido en su mirada un tercer término para el año 2028, aunque la Constitución lo prohíbe, descartó hoy esa idea y respaldó a su vicepresidente, JD Vance y al secretario de Estado, Marco Rubio, como posibles candidatos a sucederle.

Aunque dijo que no quería entrar ahora en ese debate porque está concentrado en su cuatrienio, consideró que Vance es “un tipo fantástico y brillante” y Rubio “genial” para estar al frente del movimiento Make America Great Again, no obstante considera que JD Vance podría tener ventaja por la posición que ahora ocupa “ciertamente, dirías que alguien es el vicepresidente, si esa persona es sobresaliente supongo que tendrá una ventaja”.

Recordó en entrevista transmitida en Meet the Press de la cadena NBC, que mucha gente le ha pedido que busque un nuevo término: “Mucha gente quiere que lo haga. Es algo que sé no está permitido. No sé si es constitucional, pero no es algo que pretendo hacer”, afirmó.

Trump ha dicho en el pasado que, aunque la Constitución estadounidense no permita sumar más de dos cuatrienios, asegura que “hay métodos” para conseguirlo y evadir así la Enmienda 22, que señala que “nadie podrá ser elegido presidente más de dos veces”, ni tampoco “nadie que haya ocupado el cargo o lo haya ejercido durante más de 2 años de un mandato para el cual otra persona haya sido elegida”.

Deporte

Una noche triste, lo que se suponía que sería una fiesta del boxeo mexicano, terminó siendo una gran decepción en términos boxísticos. Ricardo López Juárez, editor de deportes, nos cuente qué sucedió el sábado en esta función tan esperada.

“En el aeropuerto de Riad ya para regresar a Los Ángeles, luego de un fin de semana muy malo de boxeo, un fin de semana malo comenzando en Nueva York en la función de Tech Square, que fue el viernes donde las peleas fueron malas y Ryan García, pues, hizo un papel bastante lamentable en su duelo con Rolly Romero“, dijo Ricardo López Juárez.

Agregó que “Ryan García prácticamente no hizo nada y perdió, incluso lo mandaron una vez a la lona, así que el viernes en Nueva York, un evento que no funcionó sin público o casi sin público y luego el sábado que ya era domingo aquí en Arabia Saudita una función que tuvo sus cosas tuvo sus momentos, pero en general faltaron emociones y sobre todo porque la pelea de Canelo Álvarez contra William Scull, resultó, pues triste con muy poca combatividad el dato que queda ahí para la historia”.

