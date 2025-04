La Opinión Hoy: Una encuesta muestra desaprobación de las principales políticas del presidente de EE.UU.

Solo el 40% de los estadounidenses aprueba cómo está manejando el trabajo el presidente Trump, esto prácticamente a 100 días de su mandato, es una disminución de siete puntos porcentuales desde febrero, esto según una encuesta realizada por Pew Research Center.

Aunque Trump sigue recibiendo elogios de sus más firmes partidarios, varias de sus medidas políticas clave son percibidas más negativamente que positivamente por el público. Por ejemplo, el 59% desaprueba los aumentos arancelarios de la administración, mientras que el 39% sí los aprueba.

El 55% desaprueba los recortes que la administración, está implementando en los departamentos de agencias federales.

La mayoría de los estadounidenses, concretamente el 78%, dicen que la administración Trump tendría que detener una acción si es que un tribunal federal dice que es ilegal.

Mientras la administración continúa planificando e implementando recortes a gran escala en las agencias federales, el 59% de los estadounidenses afirma que está siendo demasiado descuidada al realizar estos recortes.

El 51% afirma que los recortes empeorarán la gestión del gobierno, mientras que el 48% espera que los recortes cuesten dinero a los estadounidenses a largo plazo, el 41% afirma que los recortes ahorrarán dinero.

En general, los estadounidenses siguen valorando negativamente las condiciones económicas, con solo el 23% calificándolas de excelentes o buenas, además sus expectativas para la economía dentro de un año se han vuelto mucho más pesimistas desde febrero.

Esta encuesta se realizó a más de 3,500 adultos entre el 7 y el 13 de abril de este año, tras el anuncio de Trump del 2 de abril, de nuevos aranceles radicales a casi todos sus socios comerciales, lo que desencadenó varios días de volatilidad en los mercados bursátiles estadounidenses y mundiales.

Ronda Política

En la Ronda Política de La Opinión Hoy con Araceli Martínez, periodista de La Opinión y nos habló sobre que ya se están alzando las voces por los migrantes.

“Efectivamente en lo que sucedió esta semana, es que hubo un arresto sorpresivo de jornaleros, que son los hombres que salen todos los días a buscar trabajo en las calles, generalmente se ponen afuera de grandes centros comerciales como Home Depot, entonces lo que sucedió que es que hace un par de días llegaron varios vehículos de la patrulla fronteriza a la ciudad de Pomona y arrestaron entre 15 y arriba de 20 jornaleros”, dijo Araceli Martínez.

Agregó que “hasta ayer no teníamos información precisa de quiénes son, estábamos esperando que la patrulla de fronteriza nos dé nombres nos diga su nacionalidad, se hablaba de que eran alrededor de 10 mexicanos y el resto de gente de Guatemala, generalmente estos hombres que buscan trabajo en la calle son inmigrantes indocumentados, que llegan los patrones y los se los llevan ahí a trabajar en la construcción, en la limpieza de yardas, en la jardinería, trabajos pesados que los ocupan solamente por uno o dos días”.

La periodista puntualizó que “muchas veces son víctimas de malos empleadores que les hacen trabajar y luego no les pagan nada, entonces sucedió que llega varios vehículos y se lo llevan, horas más tarde se convocó una conferencia de prensa de emergencia, para hablar de lo que había pasado, un jornalero que iba llegando en su bicicleta y alcanzó a ver cómo se lo llevaban, él dijo con lágrimas en los ojos que realmente se sentía totalmente abatido, porque ellos lo único que quieren es trabajar no le hacen daño a nadie, pero obviamente para este gobierno aunque no hayan cometido un crimen si no tienes papeles eres un delincuente un criminal”.

