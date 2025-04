La Opinión Hoy: Gobierno de Trump lanza nueva advertencia contra indocumentados

El Departamento de Seguridad Nacional ha reforzado su campaña para presionar a los inmigrantes indocumentados para que se vayan voluntariamente de Estados Unidos, antes de enfrentar prisión, multas y por supuesto deportación.

“Si estás aquí legalmente, eres el siguiente. Recibirás una multa de casi $1,000 al día, serás encarcelado y deportado”, esto es lo que se escucha decir a la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.

En estos nuevos anuncios, que se transmitirán en otros países para advertir a las personas sobre las consecuencias de viajar a Estados Unidos sin autorización.

El anuncio no hace diferencias entre inmigrantes, es decir, para las autoridades estadounidenses todos son algún tipo de criminal, aunque no se tenga ningún historial delictivo.

La administración Trump insiste en esta estrategia para disuadir la inmigración sin documentos de ingreso a Estados Unidos.

La Entrevista

En La Entrevista de “La Opinión Hoy” tuvimos a María Luisa Arredondo, quien tiene un libro que es La Vida Después Del Cruce, donde recopila historias de mujeres migrantes, pero sobre todo quita este mito de los números, las cifras y visibiliza la verdadera vida los nombres y lo que viven las mujeres migrantes.

“Soy una periodista independiente que llegó de México, yo nací en la Ciudad de México y tuve que emigrar a Estados Unidos en 1989 por cuestiones de seguridad y en esa época en el 89, pues era más fácil tramitar tus papeles así de que no tuvimos mucho problema para hacernos residentes y ya después ciudadanos”, dijo María Luisa Arredondo.

Agregó que “en 1992 tuve la fortuna de entrar a trabajar al Diario La Opinión de los Ángeles y ahí estuve por 17 años y realmente me siento muy privilegiada porque fue cuando empecé a conocer las historias de la comunidad mexicana migrante, desde un principio me impresionó muchísimo la ética de trabajo en general de hombres y mujeres, pero mira uno de los fenómenos que más me llamó la atención, fue ver la transformación de muchas de las mujeres a las que conocí, porque venían a veces de situaciones realmente difíciles, muchas escaparon de sus lugares de origen por problemas de violencia doméstica, por amenazas incluso ya desde entonces del crimen organizado, por buscar mejores oportunidades educativas y laborales y bueno pues incluso algunas que tuvieron que cruzar la frontera de manera irregular fueron víctimas de abusos por parte no solamente de los traficantes de personas sino en algunos casos hasta de algunas autoridades”.

