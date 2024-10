Hugo Sánchez reveló el lado oscuro de la selección mexicana

En la selección mexicana siempre se ha generado mucha controversia sobre el armado de las convocatorias. Las teorías sugieren que los entrenadores no arman con total libertad sus listas. Hugo Sánchez y Ricardo Ferretti avalaron esta teoría.

Hugo Sánchez agarró las riendas de la selección mexicana en 2007. El “Pentapichichi” recordó algunas irregularidades que vivió durante su gestión dentro de El Tri. Estos problemas generalmente estuvieron relacionados con el “veto” a algunos jugadores en la selección.

“Jorge Vergara quería que no llamara a jugadores que llamé. Como Oswaldo Sánchez que tuvo algún problema con él, también el Bofo Bautista, que tuvo un desencuentro con él y luego Cuauhtémoc Blanco. Yo a propósito los llamé y no sé si eso también me costó la chamba. Eso sucede en el fútbol mexicano, pero yo no acepté”, dijo Sánchez para ESPN.

Ricardo Ferretti también alzó la voz

Por otra parte, Ricardo Ferretti también levantó la mano para contar sus anécdotas. El “Tuca” estuvo al mando de dos procesos interinos dentro de la selección mexicana. El estratega brasileño reconoció que durante su estancia en El Tri le imponían jugadores.

“Sale Osorio, antes de que llegará el Tata Martino y vamos a hacer los juegos ante Argentina y yo estoy haciendo la lista. De repente me dicen que hay que llamar a este jugador o a este jugador. El director en turno de la selección mexicana me pidió que llamara a ciertos jugadores. Como yo no tenía ningún compromiso con la Selección ni me iba a quedar, me daba igual si me imponían o no“, reveló Ricardo Ferretti.

Esto es una muestra más de las inconsistencias internas dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Los dirigentes tienen un papel importante en las decisiones del conjunto azteca, incluso a nivel deportivo.

En el proceso de Jaime Lozano se hablaba de que “Jimmy” habría promovido un cambio generacional dentro de la selección mexicana, pero estos lineamientos habrían sido ordenados por dirigentes. Ahora, con Javier Aguirre en el banquillo, el cambio generacional parece haber quedado en un segundo plano.

