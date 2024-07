Ricardo Ferretti cuestionó la carrera de Javier Aguirre

Javier Aguirre asumirá nuevamente el banquillo de la selección mexicana. Jaime Lozano cerró su ciclo con El Tri sin lograr los resultados pretendidos. El “Vasco” llega nuevamente como la solución a los problemas del conjunto azteca, pero Ricardo Ferretti cuestionó el estima que hay sobre su colega.

El “Vasco” sería el líder del banquillo mexicano de cara al Mundial de 2026. El entrenador azteca viene de tener muy buenos resultados con el Mallorca del fútbol de España. Las expectativas son altas, pero el “Tuca” no se apresura ni considera que sea la opción idónea.

“Es un buen técnico, pero no de la magnitud que hablan (…) Con excepción del Atlético de Madrid, los otros equipos la verdad…”, dijo Ricardo Ferretti al hacer referencia a que Javier Aguirre no ha tenido una carrera prominente con clubes grandes del fútbol de Europa.

'¿Cuál dupla? No existe…' 😳



Tuca Ferretti no concuerda con algunas ideas sobre lo de Javier Aguirre y Rafa Márquez.



¡Disfruta Futbol Picante en #DisneyPlus! 📺 pic.twitter.com/LM8MDmHnjf — Futbol Picante (@futpicante) July 24, 2024

El propio Ricardo Ferretti reveló que también tuvo contactos con los clubes a los que el “Vasco” dirigió. Sin embargo, al “Tuca” no le motivaba dirigir a equipos que lucharan en la mitad de tabla para abajo y cuyo objetivo era no descender.

“No quiero ser presuntuoso ni nada, estos equipos me los ofrecieron más de 10 veces, ¿para qué? (…) ¿Pero para qué voy? Equipos del decimosegundo lugar para abajo que la única cosa es que no desciendo, no tengo aspiración de campeonatos“, agregó.

Ferretti cuestiona la dupla de Aguirre y Márquez

El exentrenador de los Tigres de la UANL también cuestionó la filosofía de Javier Aguirre y Rafa Márquez. Ricardo Ferretti considera que son ideas de juego no compatibles que tendrán que adaptarse en el banquillo de la selección mexicana.

“¿Cómo va a ser la combinación de un fútbol, no voy a decir arcaico, contra el barcelonismo que mantiene Rafa? Y después le dijeron que era para el proceso 2026-2030, ahora lo imponen a un cuerpo técnico. ¿Cómo se sentirá Rafa impuesto en un cuerpo técnico?”, concluyó.

La experiencia de Javier Aguirre, la trayectoria de Rafa Márquez y el liderazgo probado a nivel mundial de ambos juntos en la Selección Nacional de México con miras al 2026 y en el Proyecto 2030. ¿Cómo no ilusionarnos?



¡Bienvenidos! 🤝🏻 pic.twitter.com/A01JDNTgek — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 22, 2024

