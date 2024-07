Luis Fernando Tena rechazó volver a la selección de México

La selección mexicana tiene nuevos líderes en el banquillo. México ahora será comandada por Javier Aguirre y Rafa Márquez. Luis Fernando Tena pudo haber formado parte del ciclo de Jaime Lozano, pero el “Flaco” rechazó la propuesta.

Jaime Lozano salió por la puerta de atrás de la selección de México, luego de haber sido elegido como el sucesor de Diego Cocca. Mientras planeaba su equipo de trabajo, “Jimmy” y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), pensaron en Luis Fernando Tena para armar un gran grupo de trabajo. Pero el “Flaco” no aceptó la propuesta.

“Me ofrecieron ser auxiliar del Jimmy. Yo hubiera sido muy feliz, pero yo tenía un compromiso acá en Guatemala, me han tratado muy bien y tengo un proyecto y un compromiso con la gente de acá, tratando que Guatemala juegue una Copa del Mundo por primera vez”, dijo Tena en unas declaraciones difundidas por W Deportes.

"Me ofrecieron ser auxiliar de la Selección Mexicana, pero quiero llevar a Guatemala a su Primer Copa del Mundo"

Luis Fernando Tena actualmente dirige a la selección de Guatemala. Con el conjunto guatemalteco, el estratega mexicano ha logrado muy buenos resultados. El “Flaco” ha dirigido en 36 partidos y ha conseguido la victoria en 15 de ellos. Los registros se completan con 8 empates y 13 derrotas.

Tena no estuvo de acuerdo con las decisiones de Lozano

Jaime Lozano tomó una drástica decisión para la Copa América 2024. “Jimmy” consideró que el torneo continental era el momento de dar un paso hacia adelante para promover el cambio generacional en la selección de México. Luis Fernando Tena reconoció que no estuvo de acuerdo con esta acción y considera que pudo haber sido uno de los factores que le costó el puesto a Lozano.

“Yo no hubiera estado de acuerdo es que jugadores como Ochoa, Chucky, Henry Martín, Raúl, no fueran a Copa América. No fue una jugada inteligente y no salió bien. Tal vez Jimmy seguiría como DT si no hubiera pasado eso”, agregó.

Luis Fernando Tena es recordado por haber liderado a la selección de México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En aquella ocasión, El Tri se coronó campeón de la competición, incluso venciendo a una selección brasileña que contaba con Neymar Jr. entre sus filas.

A ocho años de conquistar Wembley 🥇🇲🇽



Se cumplen ocho años de que México conquistará el oro olímpico en Londres 2012.



El equipo dirigido por Luis Fernando Tena, vencería a Brasil en la gran final, tras una gran actuación de Oribe Peralta. pic.twitter.com/2F27lKAkqR — NarradoresMX (@NarradoresMx) August 11, 2020

