Borgetti “revienta” convocatorias de Berterame y Memo Ochoa

Jared Borgetti, exmundialista en Corea del Sur y Japón, 2002 y actual analista de la cadena ESPN, no se quedó con nada y cuestionó con dureza las convocatorias de Guillermo Ochoa y Germán Berterame por parte del técnico de la selección de México, Javier Aguirre.

Unas críticas que generaron sorpresa, sobre todo por el llamado de Memo Ochoa, ya que hace un año hizo un llamado público a respetar la presencia del portero cinco veces mundialista en la selección de México.

Borgetti anotador de uno de los goles más emblemáticos en un mundial para México en aquel duelo memorable contra Italia en el Mundial 2002 expuso respecto a los llamados de Memo Ochoa y Germán Berterame que no era su momento para ambos jugadores.

“Hay nombres que no tendría que estar. No lo entiendo. Para mí, no creo que en este momento sea la posición que necesitamos, ahí está Memo Martínez que lo ha hecho bien. Creo que en una convocatoria no habrá más de dos delanteros, pero bueno, son decisiones de cada quien“.

Inclusive sobre el llamado de Berterame, el llamado “Zorro del Desierto” expuso sin chistar: “Que me perdonen, pero Berterame no es mejor que delantero que Henry Martín, Raúl Jiménez y Santiago Giménez”.

Jared Borgetti quien disputa el balón con el extécnico de Estados Unidos Gregg Berhalter en una acción del Mundial 2002, dijo con la suficiente autoridad que le confiere haber jugado dos Mundiales que los llamados de Ochoa y Berterame no fueron adecuados en la selección de México. Crédito: Amy Sancetta | AP

Ochoa debió optar por el retiro

Con respecto a Guillermo Ochoa, expuso que el guardameta, con cinco mundiales en su trayectoria, debió dar un paso al costado y dejar el camino libre para que otros porteros se preparen para el Mundial 2026 e inclusive en el Mundial 2030.

“Era un buen momento para que Memo Ochoa dijera, entregué toda a la selección y hoy le doy una oportunidad a los jóvenes que están buscando jugar un Mundial “, destacó.

El actual analista de la cadena ESPN, expuso que sus comentarios no fueron con el afán de poner en entredicho las convocatorias de estos jugadores, sino, por el contrario, plantear lo mejor para la selección de México.

“Aquí no se trata de los nombres o de los jugadores, quien no quisiera seguir siempre convocado, pero los ciclos son así y se debe priorizar siempre lo mejor para la selección de México”, destacó el exdelantero del Tricolor.

Y añadió que: “Todos queremos que México haga historia en un mundial, creo que es un anhelo que tenemos todos, por eso hay que ser cuidadosos en los llamados a la selección nacional “.

Borguetti en su momento también vivió lo que representa no ser tomado en cuenta cuando atravesaba su mejor momento como lo fue después del mundial de Alemania 2006 en donde ya no pudo llegar para Sudáfrica 2010 y lo asumió con la responsabilidad que representa haber tenido excelentes actuaciones con la camiseta nacional de México.

