Jared Borgetti considera que Raúl Jiménez no debería ir al Mundial Qatar 2022 y duda de su estado físico

La Selección de México se encuentra concentrada en España con miras al inicio del Mundial Qatar 2022 en menos de 15 días. La principal noticia en la concentración de El Tri es la llegada del delantero Raúl Jiménez, quien luego de varios meses sin jugar debido a problemas físicos, se tiene la esperanza que llegue justo a la máxima competición del fútbol.

Pero las dudas de si el ‘Lobo’ mexicano pueda disputar la Copa del Mundo están instaladas en el entorno del seleccionado. Algunos analistas opinan que sería injusto que Jiménez termine metiéndose en la lista final de convocados con otros atacantes en mejor forma como Santiago Giménez, o incluso el vetado goleador histórico Javier ‘Chicharito’ Hernández.

En opinión de Jared Borgetti, ex futbolista mexicano, Raúl Jiménez no debería asistir al Mundial porque los tiempos no dan, tanto por su recuperación física como para ponerse a tono a nivel futbolístico.

“No lo llevaría, como está hoy no (…) No solo es la parte médica lo que se puede evitar, es la parte futbolística. ¿No ha hecho fútbol desde cuando?”, cuestionó Borgetti, ahora analista de fútbol para la cadena ESPN desde Girona, en España.

Además criticó que el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino lo siga considerando a pesar que los análisis médicos y el propio jugador han asegurado que no podrá disputar ni un minuto de los compromisos amistosos contra Irak y Suecia antes de Qatar 2022.

Mauricio Ymay, también periodista de ESPN y que acompaña a Borgetti en la concentración de México en España, informó que el cuerpo técnico de El Tri también estudia que Jiménez vaya convocado pero que no dispute el crucial primer partido contra Polonia, opción rechazada por el resto de elementos en la mesa de Fútbol Picante.

La fecha límite para enviar la lista de convocados es el próximo lunes 14 de noviembre y sigue las interrogantes en torno a México, cuando ya varias selecciones decidieron qué jugadores asistirán a la justa mundialista.

Sigue leyendo: