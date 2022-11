FIFA pone el dedo en la llaga de los mexicanos recordando el mítico “no era penal”ante Países Bajos en el Mundial de Brasil 2014

A tan solo 13 días del inicio del Mundial Qatar 2022, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) recordó en redes sociales la jugada en la Copa del Mundo de de Brasil 2014 durante un partido entre México y Países Bajos que le costó la eliminación a los aztecas y fue bautizada como “no era penal”.

Mediante la cuenta oficial de Twitter de la FIFA el organismo publicó un resumen de aquel encuentro entre la ‘Naranja Mecánica’ y el Tri por los octavos de final de la Copa de Mundo de 2014 en el que la selección de Miguel Herrera se despidió de sus aspiraciones.

“Tu recuerdo no se va (con relación a la canción de Morat del mismo nombre). Dura eliminación de la selección mexicana ante Países Bajos en Brasil 2014. ¿Tendrá revancha el Tri en Qatar 2022?”, escribió la FIFA en Twitter.

🇲🇽 𝑻𝒖 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒓𝒅𝒐 𝒏𝒐 𝒔𝒆 𝒗𝒂… 💔



Dura eliminación de @miseleccionmx ante Países Bajos en Brasil 2014. ¿Tendrá revancha el Tri en #Qatar2022? — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 7, 2022

El tuit del máximo organismo que rige el fútbol también deja en evidencia un error arbitral garrafal que privó a México de jugar el tan ansiado quinto partido. Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar por parte de los fanáticos.

“Ya piten a nuestro favor. En 2002 vs USA les perdonan un penal. En 2010. Gol de Tevez en fuera de lugar. En 2014 no era penal. Estoy de acuerdo que el arbitraje da y quita. Y tambien que Mexico jugo muy mal esos tres partidos, pero, no sean tan malos”, opinó un internauta.

“Eres cruel, tío FIFA”; “Que chin* su madre Robben”; “Por qué verg** ponen esto, desalmados”, fueron algunas de las repuestas de los hinchas.

Aquel 29 de junio de 2014 fue una fecha triste para los fans mexicanos tras la derrota ante Países Bajos en un encuentro muy cerrado que se definió en los últimos minutos gracias a una polémica jugada que cambió el curso de la historia y dio pie a la famosa frase “no era penal”.

Con el marcador empatado a un gol por lado y con tan solo un puñado de minutos para que el encuentro se marchara a tiempo extra, el jugador del Bayern de Múnich para ese entonces, Arjen Robben ingresó al área y fue referenciado con un marcaje de Rafael Márquez con el que supuestamente derribó al neerlandés. El árbitro pitó penal y el delantero Klaas-Jan Huntelaar sentenció desde los 11 pasos la eliminación del Tri.

Posteriormente se podría ver en las imágenes de repetición que Márquez no tocó a Robben y todo se trataría de una simulación por parte del extremo. Para ese momento no existía el VAR, motivo por el cual México se tuvo que marchar de aquella Copa del Mundo.

