Raúl Jiménez más cerca de Qatar 2022 tras arribar a España y reportar con Tata Martino y la selección mexicana

Este domingo en horas de la tarde, el delantero mexicano Raúl Jiménez llegó a Girona, España y se unió a la concentración de la selección mexicana que se encuentra trabajando de cara al Mundial de Qatar 2022. El ariete se sumó pasada la noche hora local una vez recibió la autorización del Wolverhampton.

El atacante se presentó con un semblante tranquilo y en medio de un mar de periodistas que aguardaban a las afueras del complejo del Tri. A pesar de no contestar preguntas, manifestó que todo estaba bien.

Raúl Jiménez ha sido el delantero centro predilecto de Gerardo Tata Martino durante todo su proceso, por lo que casi con seguridad será el titular el Qatar 2022 siempre y cuando el físico lo deje.

El jugador azteca se encuentra en un proceso de rehabilitación por una pubarquia. Esta lesión le ha impedido jugar desde el mes de agosto y ha tenido que realizar trabajos con los fisioterapeutas del Tri con el objetivo de recuperarse rápido.

Jiménez recibió la venia de su club para continuar con su proceso de recuperación en el centro de alto rendimiento de la selección. No obstante, la presencia del ariete en Qatar 2022 sigue siendo una incógnita que el mismo jugador no quiso despejar.

En una entrevista para la cadena estadounidense ESPN desde su casa de Inglaterra, Jiménez reveló su pensamiento sobre la convocatoria de Tata Martino para el Mundial de Qatar 2022 que se disputará en dos semanas.

El exjugador de las Águilas del América confesó el pasado jueves que se haría a un lado en caso de no estar al 100 %. “Sí. Lo he pensado (perderse la Copa del Mundo). Si no estoy, no estoy; quiero ser sincero conmigo (…) si no me siento bien, me hago a un lado”, respondió ante la expresa pregunta del entrevistador.

La lista definitiva del estratega argentino se conocerá el próximo 14 de noviembre, una semana antes del debut de México en la Copa del Mundo ante Polonia. Sobre esto, Jiménez reiteró que si no se siente bien, no acudirá a la máxima cita balompédica. Aunque precisó que Tata Martino esperaría por él hasta el final.

